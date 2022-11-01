Частина українців повністю втратить пенсії: хто та з якої причини

Нарахування виплат залежить від місця проживання пенсіонера

Багато українських громадян виїхали за кордон з початком повномасштабної війни. Деякі з них зовсім вже не планують повертатися. При виїзді пенсіонера в іншу країну на постійне місце проживання виплата пенсії припиняється.

Про це розповіла спеціалістка Пенсійного фонду України Надія Юрчишина в коментарі виданню "Сільський вісник". За її словами, це не стосується тих, хто виїхав за кордон на тимчасовий захист і планує повернутися в Україну.

"Оформленням виїзду на постійне місце проживання займається міграційна служба — вона повідомляє Пенсійному фонду про осіб, які оформили такий виїзд, і нарахування пенсії припиняється", — розповіла Юрчишина.

Крім того, вона зазначила, що пенсіонер також може і сам подати до Пенсійного фонду заяву та документи про виїзд на постійне місце проживання за кордон і отримати пенсію наперед за 6 місяців, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Це передбачено статтею 51-ю Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям розповіли, кого торкнеться планове підвищення пенсійних виплат у грудні і на скільки ці виплати зростуть.