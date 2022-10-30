В Україні можуть запровадити ще один вид пенсій: скільки та кому планують платити

На реалізацію законопроекту, в якому пропонується запровадити пенсію для ще однієї категорії людей, необхідно щороку 12 мільйонів гривень

В Україні можуть почати видавати пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність України у XX столітті. Відповідний законопроект опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Цей законопроект пропонує встановити пенсії за особливі заслуги перед Україною особам, які мають статус борців за незалежність, які у столітті зазнали репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини в психіатричну установу. Наразі даний законопроект перебуває на розгляді.

Пропонується, щоб розмір нового виду пенсії становив 200 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні прожитковий мінімум для цієї категорії людей складає 2027 гривень.

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