В Украине могут ввести еще один вид пенсий: сколько и кому планируют платить

На реализацию законопроекта, в котором предлагается ввести пенсию для еще одной категории людей, необходимо ежегодно 12 миллионов гривен

В Украине могут начать выдавать пенсии за особые заслуги борцам за независимость Украины ХХ веке. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Данный законопроект предлагает установить пенсии за особые заслуги перед Украиной лицам, имеющим статус борцов за независимость, которые в веке подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключение) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение. Сейчас законопроект находится на рассморении.

Предлагается, чтобы размер нового вида пенсии составлял 200 процентов прожиточного минимума, определенного для лиц, потерявших трудоспособность. На сегодняшний день прожиточный минимум для этой категории людей составляет 2027 гривен.

Ранее издание "Телеграф" сообщало, где в Украине платят самые большие пенсии и скольким людям. В Пенсионном фонде Украины раскрыли подробности.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, сколько Украина выделила денег на соцвыплаты в 2023 году.