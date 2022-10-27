Пенсия по возрасту: как её правильно просчитать

Как самостоятельно рассчитать размер своей пенсии

В один из сервисных центров Пенсионного фонда Украины за назначением пенсии по возрасту обратился мужчина, которому в сентябре исполнилось 60 лет. Он имеет 35 лет страхового стажа. На его примере Пенсионный фонд Украины напомнил украинцам, как правильно рассчитать размер пенсии по возрасту.

Размер пенсии зависит от длительности страхового стажа человека, размера полученного заработка, с которого были уплачены страховые взносы. Иными словами, пенсия — это заработная плата, умноженная на страховой стаж.

ПФУ/скриншот Facebook

Продолжительность страхового стажа и размер заработной платы учитывается через коэффициент страхового стажа, а также заработка. Коэффициент страхового стажа определяется по формуле, приведенной в статье 25 закона Украины о пенсионном обеспечении.

ПФУ/скриншот Facebook

На примере 60-летнего мужчины, имеющего 35 лет стажа, ПФУ привел наглядный пример, как правильно вычислить размер его пенсии по возрасту. Так, 35 лет страхового стажа — это 420 месяцев страхового стажа. Выходит, что индивидуальный коэффициент страхового стажа для мужчины составит 0,35.

ПФУ/скриншот Facebook

Отмечается, что человек может самостоятельно выбрать вариант, по которому будет просчитываться его пенсия:

для исчисления пенсии гражданина будет учитываться зарплата за все периоды страхового стажа с 1 июля 2000 года (по данным реестра застрахованных лиц государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования);

будет учитываться зарплата за 60 календарных месяцев подряд с 30 июня 2000 года (по справке о заработной плате) и за все периоды страхового стажа с 1 июля 2000 года по данным реестра застрахованных лиц.

ПФУ/скриншот Facebook

ПФУ/скриншот Facebook

Месячный коэффициент заработной платы вычисляется путем соотношения суммы заработной платы застрахованного лица, с которого уплачены страховые взносы за этот месяц и средней заработной платы в Украине, с которой уплачено страховые взносы за это же месяц.

ПФУ/скриншот Facebook

ПФУ/ скриншот Facebook

Поскольку мужчина обратился в ПФУ в 2022 году, то при просчете заработка будет применен усредненный показатель заработной платы в Украине с 2019 г. по 2021 г. — 10 846 грн.

ПФУ/скриншот Facebook

Теперь можно проводить расчет пенсии.

ПФУ/скриншот Facebook

Исходя из расчетов, размер пенсии мужчины составит 8 904,44 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кто и при каких условия может повысить себе пенсию.

Также портал "Телеграф" писал о том, что пенсии в октябре более выплачиваться не будут. Названы причины.