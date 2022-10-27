Повысить себе пенсию на 54%: кто и при каких условиях может это сделать

Размер надбавки зависит от страхового стажа.

После октябрьского повышения пенсий большая категория пенсионеров теперь получают более высокие государственные выплаты, но для многих они остаются критически маленькими. Следует знать, что есть пути для того, чтобы самостоятельно увеличить себе пенсию на 54%.

Об этом рассказали в украинском издании "На пенсии". Как отмечается, те, кто после достижения 60 лет и при наличии необходимого количества стажа принял решение отказаться от пенсии и продолжать работать, при выходе на пенсию будут иметь надбавку за сверхнормативный стаж.

То есть согласно статье 29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", при более позднем назначении пенсии ее основной размер увеличивается:

на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа со следующего месяца после достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на срок до пяти лет ;

; на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа со следующего месяца по достижении пенсионного возраста, если отсрочка составляет более пяти лет.

За неполный месяц дополнительного страхового стажа повышение пенсии не предусматривается, оно просто не будет учитываться. Подводя итог, отсрочка пенсии на 1 год дает увеличение к пенсии в размере 6%, на 2 года — 12%. Если отсрочка, например, на 6 лет (то есть более 5 лет), то размер пенсии вырастет на 54% по сравнению с тем, который мог бы быть без дополнительного стажа.

Если есть возможность поработать после достижения пенсионного возраста более пяти лет, то пенсия действительно существенно возрастет. Однако следует учитывать состояние своего здоровья и шанс на официальное трудоустройство.

Как сообщал "Телеграф" ранее, пенсионный консультант Сергей Коробкин рассказал, почему украинцы с большим страховым стажем получат маленькие пенсионные выплаты.