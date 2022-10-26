Получение пенсии даже без страхового стажа: кто из украинцев может претендовать

Для таких выплат следует написать соответствующее заявление

Украинцы, имеющие недостаточное количество страхового стажа при выходе на пенсию, обычно могут претендовать не больше, чем на мизерную социальную помощь от государства. Однако следует знать, что такие люди иногда могут даже получать такую же пенсию, как и все. Все зависит от единого социального взноса.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины. Как говорится, не обязательно быть трудоустроенным официально, чтобы получать пенсионные выплаты. Главное регулярно платить ЕСВ. Обычно такие выплаты за гражданина вносит его работодатель или человек сам за себя, если он предприниматель.

Кроме того, платить ЕСВ можно и не работая. Таким образом, закон позволяет украинцам обеспечить себе пенсионные выплаты. Уплачивать ЕСВ самостоятельно вправе:

члены индивидуального сельского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию;

лица в возрасте от 16 лет, не состоящие в трудовых отношениях и не относящиеся к плательщикам ЕСВ;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие и/или работающие в Украине;

граждане Украины, которые работают и/или постоянно проживают вне страны, если другой порядок выплат не установлен международными договорами.

Добровольный договор социального страхования в Государственной фискальной службе должен быть составлен гражданином, чтобы иметь возможность уплачивать единый социальный взнос. Минимальная стоимость 1 месяца стажа на сегодняшний день составляет более 1400 гривен.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцам объяснили, кто имеет право получать военную пенсию по выслуге лет и какие нюансы следует знать, рассчитывая на такие выплаты.