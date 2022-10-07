Повышение до 3700 грн: некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты

Такую идею ПФУ еще не утвердили официально

С 1 октября в Украине было объявлено о повышении пенсионных выплат значительной категории граждан. Однако хотя на следующий год пенсии и минимальную зарплату считали уже закрепленными и неизменными, в правительстве начали обсуждать еще один вид надбавки. Повышение государственных выплат некоторым гражданам предлагают из-за инфляции и быстрого роста цен.

Об этом сообщается в Министерстве социальной политики Украины. Как отмечается, в стране до сих пор есть люди, получающие социальную помощь в размере 2000 грн. Преимущественно это пенсионеры, не получившие достаточно страхового стажа перед пенсией, и после 65 лет оформившие соцпомощь от государства. Однако пока человек не может получать менее 3000 грн, потому что это оставляет его за чертой бедности и заставляет выживать на копейки.

Сейчас правительство планирует создать систему для повышения помощи людям минимум до 3000 грн, а иногда — до 3700 грн, что на 50% больше прожиточного минимума в Украине. Коснется такая возможность только определенной категории людей. Это касается наиболее незащищенных граждан с инвалидностью, с хроническими недугами, одиноких людей.

В Минюсте предлагают такую помощь начислять индивидуально без привязки к прожиточному минимуму. Подавляющее количество пособий будет перечисляться тем, кто не имеет возможности работать. По веским причинам выплаты от государства могут достичь 3700 грн. В связи с войной таких людей стало еще в разы больше, поэтому государство планирует и дальше их поддерживать.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Пенсионном фонде Украины сообщили, как действовать в случае гибели пенсионера-кормильца семьи, чья смерть не задокументирована в связи с военными действиями. На часть выплат умершего могут претендовать родственники.