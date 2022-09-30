Тарифы ЖКХ, рост пенсии и налогов, подорожание топлива, ипотека под 3% - чего украинцам ждать с 1 октября

Будущий месяц будет богатым как на хорошие события, так и не очень

Октябрь окажется месяцем, богатым на сюрпризы для украинцев, среди которых будут как приятные, так и не очень. Какие изменения в жизни жителей нашей страны случатся с 1 октября, разбирался "Телеграф".

Тарифы ЖКХ не вырастут

Обычно самый актуальный вопрос для октября – тарифы на услуги ЖКХ в свете грядущего начала отопительного сезона, в этот раз выглядят достаточно просто. Еще в июле Верховная Рада приняла законопроект №7427, которым запрещается повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду для отопления. Действие закона определено на все время ведения боевых действий и 6 месяцев после окончания действия военного положения в Украине.

Таким образом тепло и природный газ не подорожают. Абоненты "Нафтогаза" продолжат платить 7,96 гривен за 1 кубометр.

До 31 октября действует мораторий на повышение тарифов за электроэнергию, так что платить будем:

за потребление менее 250 кВт/ч в месяц – 1,44 грн за 1 кВт/ч (с НДС);

за потребление свыше 250 кВт/ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч (с НДС).

А вот с ноября после окончания действия моратория, все может измениться.

Ситуация с водоснабжением и водоотведением несколько иная – тарифного моратория на нее нет. Формально тарифы, которые устанавливаются Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), могут быть подняты в любое время.

Кстати, также изменятся и правила получения субсидий, которые теперь будет выплачивать ПФУ, а с 1 декабря также и назначать их.

Топливо может подорожать

То, что украинцы сэкономят на тарифах ЖКХ, они могут потратить на росте цен на топливо и вызванную им инфляцию.

Так, президент Владимир Зеленский 28 сентября подписал проект закона №7668-д, предусматривающий установление акцизов на бензин, дизтопливо и биотопливо на уровне 100 евро за тысячу литров и 52 евро на автогаз. Вступит в силу документ с 1 октября.

Учитывая ставки акцизов, операторам АЗС придется платить дополнительно 0,1 евро или 3,7 грн налога с каждого литра бензина и дизеля. А также 0,052 евро, или 1,8 грн – с каждого литра автогаза. Это может привести к росту цен на топливо на эти самые цифры.

Впрочем, директор Консалтингового агентства А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что реальное повышение будет ниже.

Налоги не вырастут, но платить ФОПы будут больше

Чуть больше будут платить государству ФОПы 2-й и 3-й групп единого налога. Так, с 1 октября в Украине вырастет минимальная заработная плата с 6500 до 6700 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 2481 до 2600 гривен.

Это должно было повлиять на налоги для 1-2 групп единого налога. С 1 октября ФОП 1 группы должны были бы платить 260 гривен, а 2 группы – 1340 гривен. Однако в налоговой поспешили заявить, что ставки единого налога не меняются и платить будут как и прежде 248 и 1300 гривен соответственно.

Но поскольку с минимальной зарплаты платится еще единый социальный взнос (ЕСВ) в 22%, то взнос вырастет с нынешних 1430 гривен (22% от 6500 грн) до 1474 гривен (22% с 6700 грн). ЕСВ платятся всеми работодателями. В том числе малыми предпринимателями — как за себя лично, так и за наемных работников, которых могут использовать "единщики" 2-й группы – не более 10 человек, и 3-й группы – неограниченно.

Жить станем богаче – на 200 и 300 гривен

Жить украинцы станут чуть богаче – ведь помимо уже упомянутого роста минимальной зарплаты на 200 гривень, с 6500 до 6700 гривень, вырастут и пенсии, правда не у всех.

Минимальный размер пенсий по возрасту неработающим пенсионерам, которые достигли 65-летнего возраста и имеют соответствующий страховой стаж (35 лет — мужчины, 30 лет — женщины) составит 2680 гривен. Это связано с ростом уровня минимальной заработной платы.

по 300 гривен надбавки получат пенсионеры от 70 до 75 лет в качестве ежемесячной компенсационной доплаты;

пенсионеры от 80 лет получат ежемесячную компенсационную доплату в размере до 500 гривен;

с 1 октября 2022 года пенсионерам 70 лет плюс, при наличии страхового стажа (35 лет — мужчины, 30 лет — женщины), должны установить минимальный размер пенсии не менее 3000 гривен;

у пенсионеров в возрасте 80 лет плюс со стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин размер пенсионной выплаты не может быть меньше 2 600 гривен, а у лиц в возрасте от 70 до 80 лет — менее 2 500 гривен.

Также возрастет размер пенсий по инвалидности, в том числе "военных". Минимальный размер пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и военного звания составит от 4396 до 6532,5 грн. Для других – в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4186 гривен до 5986,5 грн.

Силовики получат ипотеку под 3%

С 1 октября заработает государственная программа ипотеки для покупки жилья под льготную кредитную ставку от 3% до 7%.

Кабмин 2 августа принял Постановление №856, которым с 1 октября предусмотрено начало ипотечной программы по выдаче кредитов на покупку жилья под 3-7%.

Согласно документу, процентная ставка будет зависеть от категории к которой относится заемщик, так:

3% годовых по ипотеке получат военнослужащие ВСУ, СБУ, разведки Минобороны, медики, научные сотрудники и педагоги;

ставка в 7% годовых полагается ветеранам войны, участникам боевых действий, внутренне перемещенным лицам, а также другим гражданам Украины.

Также будущий заемщик должен соответствовать ряду условий.

Кроме того, 1 октября должен был стать днем легализации криптовалюты в Украине, но не стал из-за пока так и не последовавшего принятия одного важного закона. Тем не менее расплатиться криптой можно уже много где.