Підвищення до 3700 грн: деякі пенсіонери отримуватимуть додаткові виплати

Таку ідею ПФУ ще не затвердили офіційно

З 1 жовтня в Україні оголосили про підвищення пенсійних виплат значній категорії громадян. Проте, хоча на наступний рік пенсії та мінімальну зарплату вважали вже закріпленими і незмінними, в уряді почали обговорювати ще один вид надбавки. Підвищення державних виплат деяким громадянам пропонують через інфляцію і швидке зростання цін.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики України. Як зазначається, в країні досі є люди, які отримують соціальну допомогу в розмірі 2000 грн. Переважно це пенсіонери, які не отримал достатньо страхового стажу перед пенсією, і після 65 років оформили соцдопомогу від держави. Проте, наразі людина не може отримувати менше 3000 грн, бо це залишає її за межею бідності і змушує виживати на копійки.

Зараз уряд планує створити систему для підвищення допомоги людям мінімум до 3000 грн, а іноді — до 3700 грн, що є на 50% більше прожиткового мінімуму в Україні. Торкнеться така можливість тільки певної категорії людей. Це стосується найбільш незахищених громадян — з інвалідністю, з хронічними недугами, одиноких людей.

У Мін'юсті пропонують таку допомогу нараховувати індивідуально без прив'язку до прожиткового мінімуму. Переважну кількість допомоги будуть перераховувати тим, хто не має можливості працювати. За вагомих причини виплати від держави можуть сягнути 3700 грн. У зв'язку з війною таких людей стало ще в рази більше, тож держава планує і надалі їх підтримувати.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Пенсійному фонді Україн повідомили, як діяти у випадку загибелі пенсіонера-годувальника родини, чия смерть не задокументована у зв'язку з воєнними діями. На частину виплат померлого можуть претендувати близькі родичі.