Тарифи ЖКГ, зростання пенсії та податків, подорожчання палива, іпотека під 3% — на що українцям чекати з 1 жовтня

Майбутній місяць буде багатим як на добрі події, так і не дуже

Жовтень виявиться місяцем, багатим на сюрпризи для українців, серед яких будуть як приємні, так і не дуже. Які зміни у житті мешканців нашої країни трапляться з 1 жовтня, розбирався "Телеграф".

Тарифи ЖКГ не зростуть

Найактуальніше питання для жовтня — тарифи на послуги ЖКГ у світлі майбутнього початку опалювального сезону, цього разу виглядають досить просто. Ще у липні Верховна Рада ухвалила законопроект №7427, яким забороняється підвищувати тарифи на газ, тепло та гарячу воду для опалення. Дія закону визначена на весь час ведення бойових дій та 6 місяців після закінчення дії воєнного стану в Україні.

Таким чином тепло та природний газ не подорожчають. Абоненти "Нафтогазу" продовжать платити 7,96 гривні за 1 кубометр.

До 31 жовтня діє мораторій на підвищення тарифів за електроенергію, тож платитимемо:

за споживання менше 250 кВт/год на місяць – 1,44 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ);

за споживання понад 250 кВт/год на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ).

А ось з листопада після закінчення дії мораторію все може змінитися.

Ситуація з водопостачанням та водовідведенням дещо інша – тарифного мораторію на неї немає. Формально тарифи, які встановлюються Національною комісією держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), можуть підняти будь-коли.

До речі, також зміняться правила отримання субсидій, які тепер виплачуватиме ПФУ, а з 1 грудня також і призначатиме їх.

Паливо може подорожчати

Те, що українці заощадять на тарифах ЖКГ, вони можуть витратити на зростанні цін на пальне та інфляцію, викликану ним.

Так, президент Володимир Зеленський 28 вересня підписав проект закону №7668-д, який передбачає встановлення акцизів на бензин, дизпаливо та біопаливо на рівні 100 євро за тисячу літрів та 52 євро на автогаз. Набуде чинності документ із 1 жовтня.

Враховуючи ставки акцизів, операторам АЗС доведеться платити додатково 0,1 євро або 3,7 грн. податку з кожного літра бензину та дизеля. А також 0,052 євро, або 1,8 грн. – з кожного літра автогазу. Це може призвести до зростання цін на пальне на ці цифри.

Втім, директор Консалтингової агенції А-95 Сергій Куюн прогнозує, що реальне підвищення буде нижчим.

Податки не зростуть, але платити ФОП будуть більше

Трохи більше платитимуть державі ФОП 2-ї та 3-ї груп єдиного податку. Так, з 1 жовтня в Україні зросте мінімальна заробітна плата із 6500 до 6700 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб із 2481 до 2600 гривень.

Це мало вплинути на податки для 1-2 груп єдиного податку. З 1 жовтня ФОП 1 групи мали б платити 260 гривень, а 2 групи – 1340 гривень. Однак у податковій поспішили заявити, що ставки єдиного податку не змінюються і платитимуть як і раніше 248 та 1300 гривень відповідно.

Але оскільки з мінімальної зарплати сплачується ще єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у 22%, то внесок зросте із нинішніх 1430 гривень (22% від 6500 грн) до 1474 гривень (22% із 6700 грн). ЄСВ сплачуються всіма роботодавцями. У тому числі малими підприємцями — як за себе особисто, так і за найманих працівників, яких можуть використовувати "єдинники" 2-ї групи – не більше 10 осіб та 3-ї групи – необмежено.

Жити станемо багатшими – на 200 та 300 гривень

Жити українці стануть трохи багатшими – адже, крім уже згаданого зростання мінімальної зарплати на 200 гривень, з 6500 до 6700 гривень, зростуть і пенсії, правда не в усіх.

Мінімальний розмір пенсій за віком непрацюючим пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають відповідний страховий стаж (35 років – чоловіки, 30 років – жінки) становитиме 2680 гривень. Це пов’язано із зростанням рівня мінімальної заробітної плати.

по 300 гривень надбавки отримають пенсіонери від 70 до 75 років як щомісячна компенсаційна доплата;

пенсіонери від 80 років отримають щомісячну компенсаційну доплату у розмірі до 500 гривень;

з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам 70 років плюс, за наявності страхового стажу (35 років – чоловіки, 30 років – жінки), мають встановити мінімальний розмір пенсії не менше 3000 гривень;

у пенсіонерів у віці 80 років плюс зі стажем 25 років у чоловіків та 20 років у жінок розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2 600 гривень, а в осіб віком від 70 до 80 років — менше 2 500 гривень.

Також зросте розмір пенсій з інвалідності, у тому числі "військових". Мінімальний розмір пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни залежно від групи інвалідності та військового звання становитиме від 4396 до 6532,5 грн. Для інших – залежно від групи інвалідності та звання – від 4186 гривень до 5986,5 грн.

Силовики отримають іпотеку під 3%

З 1 жовтня почне працювати державна програма іпотеки для купівлі житла під пільгову кредитну ставку від 3% до 7%.

Кабмін 2 серпня ухвалив Постанову №856, якою з 1 жовтня передбачено початок іпотечної програми з видачі кредитів на купівлю житла під 3-7%.

Згідно з документом, процентна ставка залежатиме від категорії до якої належить позичальник, так:

3% річних за іпотекою отримають військовослужбовці ЗСУ, СБУ, розвідки Міноборони, медики, науковці та педагоги;

ставка у 7% річних належить ветеранам війни, учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам, а також іншим громадянам України.

Також майбутній позичальник має відповідати низці умов.

Крім того, 1 жовтня мав стати днем легалізації криптовалюти в Україні, але не став через ухвалення одного важливого закону, який поки що так і не пішов. Проте розплатитися криптою можна вже багато де.