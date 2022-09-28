Паливо може подорожчати вже з жовтня через повернення акцизу – президент підписав закон

Президент акцептував повернення акцизів на бензин, дизпальне і автогаз, які не діяли з березня

Президент Володимир Зеленський 28 вересня підписав проєкт закону №7668-д, який передбачає встановлення акцизів на бензин, дизпальне і біопаливо на рівні 100 євро на тисячу літрів та 52 євро на автогаз. Відповідний проєкт закону Верховна Рада прийняла 21 вересня.

Акцизи на пальне було скасовано у березні на тлі паливної кризи, спровокованої нападом рф на Україну. Тоді ж було зменшено ПДВ для палива з 20% до 7%. На цьому рівні ПДВ для палива залишається і сьогодні.

Враховуючи ставки акцизів, операторам АЗС доведеться платити додатково 0,1 євро, або 3,7 грн податку з кожного літра бензину і дизелю. А також 0,052 євро, або 1,8 грн – з кожного літра автогазу.

Втім, директор Консалтингового агентства А-95 Сергій Куюн прогнозує, що реальне підвищення буде нижчим.

Також закон передбачає пільгу для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0 євро на 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

Закон вступає в силу через день після опублікування. Вочевидь, він запрацює з 1 жовтня.

До війни акцизи складали: 213,5 євро на 1000 літрів на бензин, 139,5 євро на дизель і 52 євро на автогаз. Пільгові акцизи у 100 євро діють до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Цільове призначення коштів від паливних акцизів – наповнення Дорожнього фонду для відновлення будівництва дорожньої інфраструктури.

Докладно про ставки акцизів та скандальні правки в законопроєкті Телеграф розписував в тексті від 15 вересня.