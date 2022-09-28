Топливо может подорожать уже с октября из-за возвращения акциза – президент подписал закон
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Президент акцептовал возвращение акцизов на бензин, дизтопливо и автогаз, которые не применялись с марта
Президент Владимир Зеленский 28 сентября подписал проект закона №7668-д, предусматривающий установление акцизов на бензин, дизтопливо и биотопливо на уровне 100 евро за тысячу литров и 52 евро на автогаз. Соответствующий проект закона Верховная Рада приняла 21 сентября.
Акцизы на горючее были отменены в марте на фоне топливного кризиса, спровоцированного нападением россии на Украину. Тогда же был уменьшен НДС для топлива с 20 до 7%. На этом уровне НДС для топлива остается и сегодня.
Учитывая ставки акцизов, операторам АЗС придется платить дополнительно 0,1 евро или 3,7 грн налога с каждого литра бензина и дизеля. А также 0,052 евро, или 1,8 грн – с каждого литра автогаза.
Впрочем, директор Консалтингового агентства А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что реальное повышение будет ниже.
Также закон предусматривает льготу для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0 евро на 1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.
Закон вступает в силу через один день после опубликования. Очевидно, он заработает с 1 октября.
До войны акцизы составляли 213,5 евро на 1000 литров на бензин, 139,5 евро на дизель и 52 евро на автогаз. Льготные акцизы в 100 евро действуют до конца военного положения, но не позднее 1 июля 2023 года.
Целевое предназначение средств от топливных акцизов – наполнение Дорожного фонда для возобновления строительства дорожной инфраструктуры.
Подробно о ставках акцизов и скандальных правках в законопроекте Телеграф расписывал в тексте от 15 сентября.