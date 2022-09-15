Законопроект о возврате акцизов на горючее для наполнения Дорожного фонда вышел на финишную прямую

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады 14 сентября рекомендовал принять в целом законопроект №7668-д, возвращающий акцизы на горючее. Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев.

Напомним, акцизы были упразднены 18 марта из-за возникновения в стране топливного кризиса. Он произошел в результате ракетных ударов армии рф по базам хранения нефтепродуктов и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). К тому же, на кризис повлияло то, что до войны большую часть топлива Украина импортировала из рф и беларуси.

Очевидно, что в ближайшее время документ будет утвержден Радой, а акцизы начнут действовать с октября текущего года. Это неизбежно приведет к удорожанию горючего. По оптимистическим прогнозам – на 1-2 грн/л.

По подсчетам директора Консалтингового агентства А-95 Сергея Куюна, возврат акцизов будет приносить в бюджет 100 млн грн в день, или около 36 млрд грн в год.

Эти деньги, согласно существующему законодательству, пойдут в Дорожный фонд, из которого финансируется восстановление и строительство дорожной инфраструктуры. "Телеграф" разбирался в проблематике возврата налогообложения горючего.

Уровень акцизов на разные виды топлива

До войны каждый вид топлива облагался разными ставками акцизного налога. Наибольшим был налог на бензин, далее – дизельное топливо (ДТ) и сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Почему ставки были разными? Для этого есть несколько объяснений. Первое – экономическое. Так сложилось исторически, и не только в Украине, что СУГ считается "топливом для бедных". Потому налоги на него во всех странах самые низкие.

ДТ – топливо для армии, аграриев, железной дороги и другого промышленного транспорта. Его страна потребляет больше всего. К примеру, в 2021 году доля ДТ в общем потреблении моторных топлив в Украине составила почти 65%. Поэтому ставки на ДТ ниже, чем на бензин.

Второе объяснение экологическое: СУГ имеет наименьшие выбросы СО2, поэтому и ставка акциза на него значительно ниже, чем на бензин.

Третье объяснение коррупционное: глава энергетического Комитета Рады Андрей Герус в одном из интервью говорил, что на СУГ ставки были меньшими для наращивания импорта из РФ, который осуществляли компании, связанные с Виктором Медведчуком и Петром Порошенко.

Чем меньше налогообложение СУГ, тем дешевле его можно продавать и увеличивать объемы сбыта.

Кому выгодно выравнивание акцизов

С 2020 года власти пытались "приблизить" ставки – на бензин снизить, а на СУГ повысить. Такое регулирование было выгодно крупнейшему производителю бензина в Украине – Кременчугскому НПЗ, принадлежащему группе "Приват" Игоря Коломойского. Впрочем, после нескольких ракетных ударов со стороны российских оккупантов по НПЗ в мае, такой лоббизм перестал быть актуальным.

Однако сейчас одинаковые ставки на все виды топлива выгодны крупным сетям АЗС. Это связано с маржой от продаж топлива. Например, разница между оптовыми и розничными ценами на бензин по состоянию на сентябрь составляет 12 грн, на дизель – 7 грн, а на СВГ – всего 3 грн.

Таким образом, продавать бензин гораздо выгоднее, чем СУГ. Если ставки акциза станут одинаковыми, это приведет к сокращению потребления автогаза и увеличению потребления бензина. Прибыли АЗС будут выше.

Крупнейшими импортерами моторных топлив в Украину сегодня являются крупные операторы АЗС – ОККО Виталия Антонова и WOG Степана Ивахива и Сергея Лагура.

На сколько подорожает топливо

В первоначальном правительственном законопроекте №7668 предлагалось установить одинаковую ставку на все виды топлива: 100 евро на 1000 литров.

Однако из-за сопротивления народных депутатов на заседаниях налогового Комитета парламента эта модель была изменена. Исключительно для СУГ ставка снижена до 52 евро на 1000 л.

Это означает, что на каждом литре потребитель дополнительного должен заплатить 3,5 грн. для бензина и ДТ. И 1,8 грн для СУГ. Но Сергей Куюн прогнозирует, что реальное повышение цен будет ниже. Особенно для дизеля.

Это связано со снижением мировых цен на нефть и обилием импортеров, которые появились весной. Тогда маржа при торговле топливом была сверхвысокой, доходила до 20 грн на литре.

Коррупционные риски с биоэтанолом

В конечном варианте законопроекта неожиданно появились новые виды топлива: биобензин со ставкой акциза 26 евро на 1000 литров и биодизель со ставкой 18 евро.

Предполагается, что это будет стимулировать добавление спирта (биоэтанола) к топливу, что приведет к уменьшению его импорта. Как известно, Украина имеет большой потенциал по производству спирта. А после отмены монополии Укрспирта в 2019 году большинство государственных спиртзаводов купили потенциальные производители биотоплива.

Такое новшество может привести к тому, что для минимизации налогов биотопливом начнут торговать гораздо больше игроков, чем в стране есть производителей.

Куюн обращает внимание, что логическим решением было бы освободить от акциза долю биоэтанола в топливе. То есть при добавлении 30% биоэтанола акциз составит 70% от "бензинового" или 70 евро.

Предлагаемая же схема несет коррупционные риски.

"Ожидаемый результат: резкий рост (на бумаге) производства и продаж биотоплива и соответственно такое же резкое снижение доходов бюджета и удар по легальному бизнесу", — считает эксперт.

Целевое назначение собранных налогов

Как отмечалось, средства от акцизов на горючее идут на восстановление и строительство дорожной инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков винтервью ЭП на вопрос о перечне объектов, на которые пойдут деньги, не ответил. В публичном доступе этого списка тоже нет.

В то же время, по информации "Наші гроші", в августе уже прошли тендеры на строительство стоимостью 700 млн грн. Не смотря на отсутствие наполнения Дорожного фонда.

Очевидно, что источником оплаты этих заказов будут средства от акциза, которые поступят в будущем.

Еще несколько дней назад казалось, что законопроект о возврате акцизов будет приниматься долго и сложно. Нардепы от фракций Европейская солидарность и Голос подали более тысячи поправок в законопроект, вносящий изменения всего в три статьи.

Но после рекомендации налоговым Комитетом 14 сентября одобрить документ, очевидно, акцизы начнут действовать уже с октября.