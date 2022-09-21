Рада вернула акцизы на горючее: когда и на сколько подорожает бензин

Учитывая ставки акцизов, операторам АЗС придется платить на 3,6 грн больше налогов с каждого литра бензина и дизеля. И на 1,8 грн – с каждого литра автогаза

Верховная рада, как и предполагал Телеграф, проголосовала за возврат акцизного налога на горючее.

За соответствующий проект закона №7668-д проголосовали 255 депутатов.

Как сообщает нардеп от Голоса Ярослав Железняк, в конечном варианте закона ставка акциза составила 100 евро на 1000 литров для всех видов топлива, кроме сжиженного углеводородного газа (СУГ). На автогаз ставка составила 52 евро.

Эти ставки меньше, чем те, которые были до войны: 213,5 евро на 1000 литров на бензин, 139,5 евро на дизель и 52 евро на автогаз.

Примечательно, что после скандала с низкими ставками акциза на биобензин и биодизель парламентарии вернули их до стандартного значения в 100 евро.

НДС для горючего остается на уровне 7% вместо 20%.

Учитывая ставки акцизов, операторам АЗС придется платить на 3,6 грн больше налогов с каждого литра бензина и дизеля. И на 1,8 грн – с каждого литра автогаза. Впрочем, директор Консалтингового агентства А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что реальное повышение будет ниже.

Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0 евро на 1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.

Закон вступает в силу через один день после опубликования. Поэтому возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября.

Все эти льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 1 июля 2023 года.

Кроме того, Рада поддержала использование средств Дорожного фонда на строительство дорог. Источником наполнения этого фонда является акциз на горючее. В начале войны Рада разрешила использовать средства фонда для нужд обороны.

Напомним, акцизы на горючее были отменены в марте на фоне топливного кризиса, спровоцированного нападением рф на Украину.