Теперь все будем ездить на "спирте"? Нардепы меняют правила игры на топливном рынке

Производство биотоплива может вырасти в разы, правда только на бумаге

В среду, 14 сентября, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал принять в целом законопроект №7668-д касающийся возврата акцизов на топливо. Две цифры из текста законопроекта, предложенные к его второму чтению, грозят топливному рынку Украины огромными структурными изменениями – на бумаге, и миллиардными аферами – в реальности.

Что это за цифры и изменения, разбирался "Телеграф".

Биотопливу в Украине – зеленый свет

Одна из поправок, которая дополнила текст законопроекта, предлагает установить сниженный акциз для альтернативного топлива с содержанием не менее 30% биоэтанола:

биодизель – 18 евро за 1000 литров;

биобензин – 26 евро за 1000 литров.

Для сравнения, сжиженный газ (автогаз) хотят обложить акцизом в 52 евро, а обычный бензин – в 100 евро за те же 1000 литров. Впрочем, предлагаемые ставки в целом ниже довоенных, что должно не дать топливу вырасти слишком сильно, что больно ударит по потребителям.

Биотопливо – будущее топливо мира и Украины?

Что из себя представляет "альтернативное" или "биотопливо"? Согласно принятым в мире стандартам – это смесь традиционного бензина и биоэтанола. Проще говоря — спирта, полученного из растительных компонентов. Например, кукурузы. По этой причине подобный вид топлива еще именуют "спиртовым" бензином.

Единого стандарта содержания спирта в биотопливе нет. Но его минимальным содержанием считается 5%, а при наличии 30% спирта топливо получает приставку "альтернативное".

Надо сказать, что споры вокруг пользы и вреда биотоплива бушуют уже давно. Но в целом, при условии соблюдения технологии, данное топливо не опаснее обычного бензина, ведь в производстве используется специальный спирт и различные присадки.

Для Украины биотопливо тем более ценно, что главным условием его производства, является биоэтанол, произведенный из растительных компонентов, чаще всего кукурузы. В условиях ограниченного агроэкспорта производство биоэтанола из зерна может дать украинским аграриям новый рынок сбыта. Во всяком случае, на это могли рассчитывать нардепы, предлагая льготный акциз для биотоплива.

Но будет ли так на деле?

Производство биотоплива в Украине – выгодное дело?

Как показывает мировая практика, доля биотоплива в потреблении топлива ничтожна – не более 3-4%. Причем его основными потребителями являются США и Бразилия. Они же входят в Топ-5 производителей кукурузы – основного сырья для биоэтанола.

Кукуруза - основное сырье для производства биоэтанола

Украина входит в Топ-10 производителей кукурузы, то есть также имеет большой потенциал для производства биоэтанола и альтернативного топлива. Правда пока только в теории. Дело в том, что разница между биотопливом и обычным бензином в цене на украинских АЗС ничтожна – буквально 1-2 гривны, что явно не стимулирует его покупку рядовыми автолюбителями.

"Продажи биотоплива составляют менее одной трети от продаж обычного бензина. Но его потребление растет, что является частью мировых тенденций. Та же Европа сейчас ездит на бензине с добавлением биоэтанола от 5 до 10%. Для Украины рост продаж биотоплива – это часть нашей энергонезависимости, ведь биоэтанол производится в Украине, из растительных компонентов, которые возобновляются. И экологически это очень выгодно", — рассказал "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" (главный производитель биотоплива в Украине) Александр Мельничук.

Или лазейка для коррупции?

По мнению директора консалтинговогой фирмы " Группа А-95" Сергея Куюна, резкое снижение акциза на биобензин и биодизель, до 26 и 18 евро со 162 и 106 евро за 1000 литров соответственно, влечет за собой огромные коррупционные риски для топливного рынка.

По его мнению, результатом принятия этой поправки станет резкий рост, но только на бумаге, производства и реализации биотоплива и, соответственно, резкое снижение доходов бюджета и удар по легальному бизнесу.

"Чтобы стимулировать использование биокомпонентов, сделайте нулевой акциз на биосоставляющую. То есть при добавлении 30% биоэтанола акциз составит 70% "бензинового" или 70 евро. Неужели это так сложно?", — предлагает эксперт.

Как пояснил Сергей Куюн "Телеграфу", из-за ощутимой разницы в акцизе все бросятся на бумаге "производить" спиртовый бензин.

"Есть куча мини-НПЗ, которые производят обычный бодяжный бензин. Сейчас они вне закона. А теперь у них появится лазейка: будут на бумаге рисовать спиртосодержащий бензин со ставкой 26 евро, тогда как должны платить 100. В условиях, когда никто ничего не проверяет, ничто не мешает это делать", — объяснил механизм возможных будущих махинаций эксперт.

О каких суммах, которые бюджет может потерять из-за афер с биотопливом судить тяжело, но по подсчетам того же Сергея Куюна в день бюджет может получать от акцизов до 100 млн грн или 36 млрд в год. То есть, речь может идти о миллиардах гривен.

Кто может оказаться главным выгодополучателем подобных афер сказать сложно. Любопытно, что согласно таблице поправок с сайта ВР (пункт №14), предложение льготного акциза для биотоплива поступило от главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Биотопливо – мировой опыт

Ситуация с биотопливом в мире достаточно непростая, с одной стороны его производство растет. Так, к примеру, биодизеля в 2022 году планируют произвести 48,4 млн тонн, что является новым рекордом.

С другой, его производство теряется в объемах потребления нефтепродуктов – в сутки мир перерабатывает на топливо порядка 100 миллионов баррелей нефти, что составляет почти 16 миллионов тонн нефти ежесуточно.

Более того, по данным СМИ в Евросоюзе ожидается снижение потребления биотоплива. Так биодизеля к 2031 году будут потреблять на 24% меньше чем в 2021 году – 14,3 млн тонн вместо 18,9 млн тонн, которые ЕС вероятно потребят в 2023-м году.

Как бы то ни было, украинских автовладельцев больше должен заботить возврат акцизов на нефтепродукты, что вызовет рост цен на топливо от 2 до 4 гривен.