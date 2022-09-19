Тепер все їздитимемо на "спирті"? Нардепи змінюють правила гри на паливному ринку

Виробництво біопалива може зрости в рази, щоправда, тільки на папері

У середу, 14 вересня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити в цілому законопроект №7668-д щодо повернення акцизів на пальне. Дві цифри з тексту законопроекту, запропоновані для його другого читання, загрожують паливному ринку України величезними структурними змінами – на папері та мільярдними аферами – насправді.

Що це за цифри та зміни, розбирався "Телеграф".

Біопаливу в Україні – зелене світло

Одна з поправок, яка доповнила текст законопроекту, пропонує встановити знижений акциз для альтернативного палива із вмістом не менше ніж 30% біоетанолу:

біодизель – 18 євро за 1000 л;

біобензин — 26 євро за 1000 літрів.

Для порівняння, скраплений газ (автогаз) хочуть обкласти акцизом у 52 євро, а звичайний бензин – у 100 євро за ті ж 1000 літрів. Втім, запропоновані ставки загалом нижчі за довоєнні, що має не дати паливу вирости занадто сильно, що боляче вдарить по споживачах.

Біопаливо – майбутнє паливо світу та України?

Що являє собою "альтернативне" або "біопаливо"? Відповідно до прийнятих у світі стандартів – це суміш традиційного бензину та біоетанолу. Простіше кажучи, спирту, отриманого з рослинних компонентів. Наприклад, кукурудза. Тому такий вид палива ще називають "спиртовим" бензином.

Єдиного стандарту вмісту спирту у біопаливі немає. Але його мінімальним вмістом вважається 5%, а за наявності 30% спирту паливо отримує приставку "альтернативне".

Треба сказати, що суперечки навколо користі та шкоди біопалива вирують вже давно. Але загалом, за умови дотримання технології, дане паливо не небезпечніше за звичайний бензин, адже у виробництві використовується спеціальний спирт і різні присадки.

Для України біопаливо тим більше цінне, що головною умовою його виробництва є біоетанол, виготовлений із рослинних компонентів, найчастіше кукурудзи. В умовах обмеженого агроекспорту виробництво біоетанолу із зерна може дати українським аграріям новий ринок збуту. Принаймні на це могли розраховувати нардепи, пропонуючи пільговий акциз для біопалива.

Але чи так буде насправді?

Виробництво біопалива в Україні – вигідна справа?

Як показує світова практика, частка біопалива у споживанні палива мізерна – не більше 3-4%. Причому його основними споживачами є США та Бразилія. Вони ж входять до Топ-5 виробників кукурудзи – основної сировини для біоетанолу.

Кукурудза — основна сировина для біоетанолу

Україна входить до Топ-10 виробників кукурудзи, тобто має великий потенціал для виробництва біоетанолу та альтернативного палива. Щоправда поки що лише теоретично. Справа в тому, що різниця між біопаливом та звичайним бензином у ціні на українських АЗС мізерна – буквально 1-2 гривні, що явно не стимулює його купівлю рядовими автолюбителями.

"Продажі біопалива становлять менше однієї третини від продажу звичайного бензину. Але його споживання зростає, що є частиною світових тенденцій. Та ж Європа зараз їздить на бензині з додаванням біоетанолу від 5 до 10%. адже біоетанол виробляється в Україні, з рослинних компонентів, які відновлюються. І екологічно це дуже вигідно", — розповів "Телеграфу" директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" (головний виробник біопалива в Україні) Олександр Мельничук.

Чи лазівка для корупції?

На думку директора консалтингової фірми "Група А-95" Сергія Куюна, різке зниження акцизу на біобензин і біодизель, до 26 і 18 євро зі 162 і 106 євро за 1000 літрів відповідно, спричиняє величезні корупційні ризики для паливного ринку.

На його думку, результатом ухвалення цієї поправки стане різке зростання, але тільки на папері, виробництва та реалізації біопалива і, відповідно, різке зниження доходів бюджету та удар по легальному бізнесу.

"Щоб стимулювати використання біокомпонентів, зробіть нульовий акциз на біоскладову. Тобто при додаванні 30% біоетанолу акциз становитиме 70% "бензинового" або 70 євро. Невже це так складно?", — пропонує експерт.

Як пояснив Сергій Куюн "Телеграфу", через відчутну різницю в акцизі всі кинуться на папері "виробляти" спиртовий бензин.

"Є купа міні-НПЗ, які виробляють звичайний бодяжний бензин. Зараз вони поза законом. А тепер у них з’явиться лазівка: будуть на папері малювати спиртовмісний бензин зі ставкою 26 євро, тоді як мають платити 100. В умовах, коли ніхто нічого не перевіряє, ніщо не заважає це робити", — пояснив механізм можливих майбутніх махінацій експерт.

Про які суми, які бюджет може втратити через афери з біопаливом, судити важко, але за підрахунками того ж таки Сергія Куюна в день бюджет може отримувати від акцизів до 100 млн грн або 36 млрд на рік. Тобто може йтися про мільярди гривень.

Хто може виявитися головним одержувачем подібних афер сказати складно. Цікаво, що згідно з таблицею поправок із сайту ВР (пункт №14), пропозиція пільгового акцизу для біопалива надійшла від голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева.

Біопаливо – світовий досвід

Ситуація з біопаливом у світі досить непроста, з одного боку, його виробництво зростає. Так, наприклад, біодизеля у 2022 році планують виготовити 48,4 млн тонн, що є новим рекордом.

З іншого, його виробництво втрачається в обсягах споживання нафтопродуктів – за добу світ переробляє на паливо близько 100 мільйонів барелів нафти, що становить майже 16 мільйонів тонн нафти на добу.

Більше того, за даними ЗМІ, у Євросоюзі очікується зниження споживання біопалива. Так біодизеля до 2031 року споживатимуть на 24% менше ніж у 2021 році – 14,3 млн. тонн замість 18,9 млн. тонн, які ЄС ймовірно споживатимуть у 2023-му році.

Як би там не було, українських автовласників більше має турбувати повернення акцизів на нафтопродукти, що спричинить зростання цін на пальне від 2 до 4 гривень.