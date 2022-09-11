З дизелем та бензином можуть бути "сюрпризи": коли краще закупитись паливом в Україні

Ще до початку зими паливо може стати дефіцитом в Україні

У листопаді в Україні може статися дефіцит дизельного палива та бензину через повне ембарго на російську нафту.

Проблеми з опаленням через можливий дефіцит газу майбутньої зими змушує багатьох українців подумати про альтернативні способи опалення, одним із яких може стати електричне опалення.

В цьому випадку ймовірні проблеми з напругою в електромережі, яку може не витримати, і тому багато українців, які живуть у своїх будинках, купують про вск випадок дизельні або бензинові генератори.

Залежно від типу генератора (дизельний або бензиновий) на 1 годину роботи йде від 200 грамів дизеля до 350 грамів бензину, тобто при роботі до 20 годин на добу на 100 днів знадобиться від 400 літрів дизеля до 700 літрів бензину.

За нинішнього рівня цін на цей вид палива витрати становитимуть приблизно 22 тисячі гривень для дизельного палива та близько 35 тисяч для бензину.

Правда при цьому українцям, які б хотіли придбати паливо для домашніх генераторів, слід серйозно задуматися про його покупку до листопада.

"Чекаємо на повне ембарго на російську нафту в листопаді, можливі сюрпризи. Ніхто не знає, що буде", — заявив "Телеграфу" директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Про те який генератор, дизельний чи бензиновий, краще купувати для дому, можна прочитати тут.