С дизелем и бензином могут быть "сюрпризы": когда лучше закупиться топливом в Украине

Еще до начала зимы топливо может стать дефицитом в Украине

В ноябре в Украине может случиться дефицит дизельного топлива и бензина из-за полного эмбарго на российскую нефть.

Проблемы с отоплением из-за возможного дефицита газа будущей зимой, заставляет многих украинцев подумать об альтернативных способах отопления, одним из которых может стать электрическое отопление.

В этом случае вероятны проблемы с напряжением в электросети, которое может не выдержать, и потому многие украинцы, живущие в своих домах, покупают для подстраховки дизельные или бензиновые генераторы.

В зависимости от типа генератора (дизельный или бензиновый) на 1 час работы уходит от 200 граммов дизеля до 350 граммов бензина, то есть при работе в 20 часов в сутки на 100 дней понадобится от 400 литров дизеля до 700 литров бензина.

При нынешнем уровне цен на данный вид топлива расходы составят примерно 22 тысячи гривен для дизельного топлива и около 35 тысяч для бензина.

Правда при этом украинцам, которые бы хотели приобрести топливо для домашних генераторов, следует всерьез задуматься о его покупке впрок до ноября.

"Ждём полного эмбарго на российскую нефть в ноябре, возможны сюрпризы. Никто не знает, что будет", — заявил "Телеграфу" директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

О том какой генератор, дизельный или бензиновый, лучше приобретать для дома, можно прочитать здесь.