Зима с топливным генератором: во сколько обойдется и правда ли нужно покупать

Что выгоднее для бесперебойной поставки электричества зимой — дизельный или бензиновый генератор

Зима 2022-2023 годов может стать одной из самых тяжелых для Украины из-за опасности отсутствия газа и массовых отключений электроэнергии, так что во многих городах отопительный сезон может просто не начаться.

Поскольку одним из способов обеспечить себе тепло есть отопления электрическое, и есть опасность остаться без электроэнергии, многие украинцы задумались о покупке дизельного генератора, способного вырабатывать электричество.

"Уже сейчас растут спрос и цены на генераторы. При этом надо учитывать, что их установка имеет смысл лишь в частном доме, в квартире он не нужен, а вот в своем доме без генератора никак", — говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

Дизель или бензин – плюсы и минусы

Обеспечить себе автономное электроснабжение можно с помощью генераторов, работающих на дизельном топливе или бензине и каждый из них имеет свои плюсы и минусы:

Бензиновый генератор

цена – в смысле цены бензиновые генераторы как минимум в 2, а то и в 3 раза дешевле работающих на дизельном топливе, к примеру, бензиновые генераторы можно найти примерно за 20-25 тысяч гривен, в то время как дизельные обойдутся не дешевле 60 тысяч;

продолжительность работы – в этом параметре дизельные генераторы традиционно минимум вдвое превосходят свои бензиновые аналоги, если последние могут работать в среднем 2000-3000 часов, то дизельные 4000-6000 часов. Впрочем, если вы не планируете использовать бензиновый генератор круглосуточно, а лишь как подстраховку, его моторесурса вам вполне хватит на зиму;

габариты – бензиновый генератор легче и компактнее дизельного.

Однако наиболее важный вопрос, без сомнения, топливо. В настоящий момент цена бензина примерно на 7% ниже, чем дизельного топлива – 50 грн/л против 53,3 грн/л. При этом потребление топлива дизельным генератором почти вдвое меньше чем бензинового – 0,2 литра на выработку 1 Квт/ч против 0,35 л.

Дизельный или бензиновый – чистая арифметика

Допустим, вы рассчитываете на работу генератора в течении 20 часов на протяжении 100 суток, в таком случае вам понадобится 7 литров бензина в день или 700 литров на весь период, что обойдется в 35000 гривен. На аналогичный период работы дизельного генератора, понадобится 4 литра дизеля в сутки или 400 литров на весь период примерно на 22 000 гривен.

Дизельный генератор

Добавим к этому стоимость самого генератора и получим, что перезимовать с бензиновым генератором обойдется минимум в 55 тысяч гривен — 20 тысяч генератор и 35 тысяч топливо к нему, а с дизельным в 82 тысячи – 60 тысяч генератор и 22 тысячи топливо.

При этом надо учесть, что моторесурса бензинового генератора вам не хватит на 2 зимы подряд, в то время как дизельного – вполне, только придется снова купить дизельное топливо. Таким образом стоимость использования обоих генераторов в расчете на 1 зиму окажется практически одинаковой – 55 тысяч гривен для бензинового и 52 тысячи для дизельного (60 тысяч гривен сам генератор и 22 тысячи гривен за топливо на 100 дней работы).

Еще одной альтернативой для электроснабжения зимой может оказаться солнечная электроэнергия, правда, по словам экспертов, это очень ненадежно.