Может задеть даже Днепр и Запорожье: где в этом году не будет отопительного сезона

Без тепла могут остаться не только прифронтовые регионы

Вследствие российской агрессии отопительный сезон в этом году может стать самым тяжелым за все время независимости Украины. В то время как киевлянам советуют запастись теплой домашней одеждой и одеялами, во многих городах Украины отопительный сезон может вовсе не начаться. И речь не только о прифронтовых городах.

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, следует забыть об отопительном сезоне в прифронтовых городах — Славянске, Краматорске, Николаеве, Харькове и других.

"По данным мэра Славянска Ляха, в результате обстрелов Славянска повреждено около 600 домов, а всего в городе 615 многоэтажек и до 20 тысяч частных зданий. Ни о каком отопительном сезоне не идет речь в таких условиях. Так что ни в Харькове, ни в Николаеве и других прифронтовых городах, не будет отопительного сезона в принципе", — резюмирует Олег Попенко.

Также эксперт предполагает, что отопительного сезона не будет и в Запорожье, Кривом Роге, и даже в Днепре. Вполне возможно, что огромные проблемы с отопительным сезоном будут ждать Сумскую область, где в последнее время участились обстрелы.

"Поэтому думать нужно сейчас, куда съезжать в частный сектор на зиму", — дает совет эксперт.

Впрочем, можно остаться и в городской квартире, найдя альтернативные способы обогреть жилье и без газа.