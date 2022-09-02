Може зачепити навіть Дніпро та Запоріжжя: де цього року не буде опалювального сезону

Без тепла можуть залишитися не лише прифронтові регіони

Внаслідок російської агресії цьогорічний опалювальний сезон може стати найважчим за весь час незалежності України. У той час як киянам радять запастися теплим домашнім одягом та ковдрами, у багатьох містах України опалювальний сезон може зовсім не розпочатися. І мова не лише про прифронтові міста.

На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, слід забути про опалювальний сезон у прифронтових містах — Слов’янську, Краматорську, Миколаєві, Харкові та інших.

"За даними мера Слов’янська Ляха, внаслідок обстрілів Слов’янська пошкоджено близько 600 будинків, а всього в місті 615 багатоповерхівок та до 20 тисяч приватних будівель. Ні про який опалювальний сезон не йдеться в таких умовах. Тож ні в Харкові, ні в Миколаєві та інших прифронтових містах, не буде опалювального сезону в принципі", — резюмує Олег Попенко.

Також експерт припускає, що опалювального сезону не буде і у Запоріжжі, Кривому Розі, і навіть у Дніпрі. Цілком можливо, що величезні проблеми з опалювальним сезоном чекатимуть на Сумську область, де останнім часом почастішали обстріли.

"Тому думати потрібно зараз, куди з’їжджати до приватного сектору на зиму", — дає порада експерт.

Втім, можна залишитися і в міській квартирі, знайшовши альтернативні способи обігріти житло без газу.