Зима з паливним генератором: скільки коштуватиме і чи справді потрібно купувати

Що вигідніше для безперебійного постачання електрики взимку — дизельний чи бензиновий генератор

Зима 2022-2023 років може стати однією з найважчих для України через небезпеку відсутності газу та масових відключень електроенергії, тож у багатьох містах опалювальний сезон може просто не розпочатися.

Оскільки одним із способів забезпечити собі тепло є електричне опалення, і є небезпека залишитися без електроенергії, багато українців замислилися про покупку дизельного генератора, здатного виробляти електрику.

"Вже зараз зростають попит і ціни на генератори. При цьому треба враховувати, що їхня установка має сенс лише в приватному будинку, у квартирі він не потрібен, а ось у своєму будинку без генератора ніяк", — каже голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

Дизель чи бензин – плюси та мінуси

Забезпечити собі автономне електропостачання можна за допомогою генераторів, що працюють на дизельному паливі або бензині і кожен з них має свої плюси та мінуси:

Бензиновий генератор

ціна – у сенсі ціни бензинові генератори як мінімум у 2, а то й у 3 рази дешевші за працюючі на дизельному паливі, наприклад, бензинові генератори можна знайти приблизно за 20-25 тисяч гривень, тоді як дизельні обійдуться не дешевше за 60 тисяч;

тривалість роботи – у цьому параметрі дизельні генератори зазвичай мінімум удвічі перевершують свої бензинові аналоги, якщо останні можуть працювати в середньому 2000-3000 годин, то дизельні 4000-6000 годин. Втім, якщо ви не плануєте використовувати бензиновий генератор цілодобово, а лише як підстраховку, його моторесурсу вам цілком вистачить на зиму;

габарити — бензиновий генератор легше і компактніше дизельного.

Однак найважливіше питання, безперечно, паливо. На даний момент ціна бензину приблизно на 7% нижча, ніж дизельного палива – 50 грн/л проти 53,3 грн/л. При цьому споживання палива дизельним генератором майже вдвічі менше ніж бензинового — 0,2 літра на вироблення 1 кВт/год проти 0,35 л.

Дизельний чи бензиновий – чиста арифметика

Припустимо, ви розраховуєте на роботу генератора протягом 20 годин протягом 100 діб, у такому разі вам знадобиться 7 літрів бензину на день або 700 літрів на весь період, що обійдеться в 35000 гривень. На аналогічний період роботи дизельного генератора знадобиться 4 літри дизеля на добу або 400 літрів на весь період приблизно на 22 000 гривень.

Дизельний генератор

Додамо до цього вартість самого генератора і отримаємо, що перезимувати з бензиновим генератором обійдеться щонайменше 55 тисяч гривень — 20 тисяч генератор та 35 тисяч палива до нього, а з дизельним у 82 тисячі – 60 тисяч генератор та 22 тисячі паливо.

При цьому треба врахувати, що моторесурсу бензинового генератора вам не вистачить на 2 зими поспіль, тоді як дизельного — цілком, тільки доведеться знову купити дизельне паливо. Таким чином вартість використання обох генераторів у розрахунку на 1 зиму виявиться практично однаковою – 55 тисяч гривень для бензинового та 52 тисячі для дизельного (60 тисяч гривень сам генератор та 22 тисячі гривень за паливо на 100 днів роботи).

Ще однією альтернативою для електропостачання взимку може виявитися сонячна електроенергія, щоправда, за словами експертів, це дуже ненадійно.