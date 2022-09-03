Сонячна енергія для будинку – чи врятує сонце взимку, якщо не буде світла

Українцям хочуть допомогти сонячною електроенергією на випадок проблем зі світлом

Майбутня зима обіцяє бути однією з найважчих в історії України, і мешканців багатоквартирних будинків готують до думки, що може бракувати тепла та електроенергії. Так, у Павлограді вирішили провести пілотний проект із забезпечення громадян електроенергією у разі відключення основних джерел за допомогою енергії з альтернативних джерел.

Йдеться про встановлення у місцях загального користування сонячних електростанцій (СЕС), що погодилося профінансувати представництво фонду Генріха Белля в Україні. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор житлово-комунальних та енергетичних програм цивільної мережі "Опора" Тетяна Бойко.

Планується, що за допомогою сонячних батарей вдасться реалізувати базові потреби мешканців у разі відключення світла — освітлення місць загального користування, укриття, підзарядка мобільних телефонів, харчування комунікаційної апаратури, можливість приготувати їжу. Щоб задовольнити цю потребу, необхідно надійне електропостачання як у укритті, так і в будинку, якщо йдеться про місто прифронтове.

Водночас, експерти сумніваються, що за допомогою саме СЕС вдасться забезпечити потреби мешканців будинку взимку.

Так, директор з комерційного обліку НЕК "Укренерго" Олександр Карпенко, у коментарях до посади Тетяни Бойко зазначає, що обсяги виробництва СЕС взимку в українських умовах вкрай малі, виробництво електроенергії падає у 5-10 разів, і його особиста станція потужністю 15 кВт на місяць може виробляти лише 200-300 кВт.

Аналогічної думки дотримується голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

"Чув про такий лайфхак, що ось якщо купити сонячну батарею додому, то взимку з її допомогою можна зарядити телефон, і також можна буде користуватися і електрочайником, і іншими електроприладами. На жаль, це не працює, від слова взагалі. Сонячна батарея — це добре, коли є сонце, на графіку за зиму 2020 року однією із СЕС, чітко видно, що тижнями може не бути сонця і телефон заряджатиметься по 7-8 годин", — пише експерт.

Зазначимо, що купити СЕС коштує дуже недешево, тож за сонячну електростанцію потужністю 5 кВт доведеться заплатити від 110 тисяч гривень, потужність 3 кВт коштуватиме приблизно 50 тисяч гривень. Втім, для зарядки, скажімо, телефону, ноутбука чи акумулятора авто можна купити портативну сонячну панель за 14-15 тисяч гривень.

Але значно серйознішою проблемою може стати прогнозований експертами зрив опалювального сезону в Україні, причому не лише у прифронтових регіонах.