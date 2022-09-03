Солнечная энергия для дома – спасет ли солнце зимой, если не будет света

Украинцам хотят помочь солнечной электроэнергией на случай проблем со светом

Будущая зима обещает быть одной из самых тяжелых в истории Украины, и жильцов многоквартирных домов готовят к мысли, что может не хватать тепла и электроэнергии. Так, в Павлограде решили провести пилотный проект по обеспечению граждан электроэнергией в случае отключения основных источников с помощью энергии из альтернативных источников.

Речь идет об установке в местах общего пользования солнечных электростанций (СЭС), что согласилось профинансировать представительство фонда Генриха Белля в Украине. Об этом сообщает на своей странице в Facebook координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

Планируется, что с помощью солнечных батарей удастся реализовать базовые потребности жильцов в случае отключения света — освещение мест общего пользования в т. ч. укрытий, подзарядка мобильных телефонов, питание коммуникационной аппаратуры, возможность приготовить еду. Чтобы удовлетворить эту потребность, необходимо надежное электроснабжение как в укрытии, так и в доме, если речь идет о прифронтовом городе.

В то же время эксперты сомневаются, что с помощью именно СЭС удастся обеспечить потребности жильцов дома зимой.

Так, директор по коммерческому чету НЭК "Укрэнерго" Александр Карпенко, в комментариях к посту Татьяны Бойко отмечает, что объемы производства СЭС зимой в украинских условиях крайне малы, производство электроэнергии падает в 5-10 раз, и его личная станция мощность 15 кВт в месяц может производить всего 200-300 кВт.

Аналогичного мнения придерживается и глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

"Слышал о таком лайфхаке, что вот если купить солнечную батарею домой, то зимой с ее помощью можно зарядить телефон, и также можно пользоваться будет и электрочайником, и другими электроприборами. К сожалению, это не работает, от слова вообще. Солнечная батарея — это хорошо, когда есть солнце, на графике за зиму 2020 года одной из СЭС, четко видно, что неделями может не быть солнца и телефон будет заряжаться по 7-8 часов", — пишет эксперт.

Отметим, что купить СЭС стоит очень недешево, так за солнечную электростанцию мощностью 5 кВт придется заплатить от 110 тысяч гривен, мощность в 3 кВт обойдется примерно в 50 тысяч гривен. Впрочем, для зарядки, скажем, телефона, ноутбука или аккумулятора авто можно купить портативную солнечную панель за 14-15 тысяч гривен.

Но куда более серьезной проблемой может стать прогнозируемый экспертами срыв отопительного сезона в Украине, причем не только в прифронтовых регионах.