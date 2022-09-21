Рада повернула акцизи на пальне: коли і на скільки подорожчає бензин

Враховуючи ставки акцизів, операторам АЗС доведеться платити на 3,6 грн більше податків з кожного літра бензину і дизелю. І на 1,8 грн – з кожного літра автогазу

Верховна рада, як і передбачав Телеграф, проголосувала за повернення акцизного податку на пальне.

За відповідний проєкт закону №7668-д проголосували 255 депутатів.

Як повідомляє нардеп від Голосу Ярослав Железняк, в кінцевому варіанті закону ставка акцизу склала 100 євро на 1000 літрів для всіх видів палива, крім скрапленого вуглеводневого газу (СВГ). На автогаз ставка склала 52 євро.

Ці ставки менші, ніж ті, які були до війни: 213,5 євро на 1000 літрів на бензин, 139,5 євро на дизель і 52 євро на автогаз.

Прикметно, що після скандалу із низькими ставками акцизу на біобензин та біодизель, парламентарі повернули їх до стандартних 100 євро.

ПДВ для пального залишається на рівні 7% замість 20%.

Враховуючи ставки акцизів, операторам АЗС доведеться платити на 3,6 грн більше податків з кожного літра бензину і дизелю. І на 1,8 грн – з кожного літра автогазу. Втім, директор Консалтингового агентства А-95 Сергій Куюн прогнозує, що реальне підвищення буде нижчим.

Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0 євро на 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

Закон вступає в силу через день після опублікування. Тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня.

Всі ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Крім того, Рада підтримала використання коштів Дорожнього фонду на будівництво доріг. Джерелом наповнення цього фонду є акциз на пальне. На початку війни Рада дозволила використовувати кошти фонду для потреб оборони.

Нагадаємо, акцизи на пальне було скасовано у березні на тлі паливної кризи, спровокованої нападом рф на Україну.