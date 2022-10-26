Отримання пенсії навіть без страхового стажу: хто з українців може претендувати

Для таикх виплати слід написати відповідну заяву

Українці, які мають недостатню кількість страхового стажу при виході на пенсію, зазвичай можуть претендувати не більше, ніж на мізерну соціальну допомогу від держави. Однак слід знати, що такі люди іноді мають можливість навіть отримувати таку ж пенсію, як і всі. Усе залежить від єдиного соціального внеску.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України. Як зазначається, не обов'язково бути працевлаштованим офіційно, аби отримувати пенсійні виплати. Головне регулярно сплачувати ЄСВ. Зазвичай, такі виплати за громадянина вносить його роботодавецт або людина сама за себе, якщо вона підприємець.

Крім того, сплачувати ЄСВ можна і не працюючи. Таким чином закон дозволяє українцям забезпечити собі пенсійні виплати. Сплачувати ЄСВ самостійно мають право:

члени індивідуального сільського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

особи віком від 16 років, які не перебувають у трудових відносинах і не належать до платників ЄСВ;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають та/або працюють в Україні;

громадяни України, які працюють та/або постійно проживають за межами країни, якщо інший порядок виплат не встановлений міжнародними договорами.

Добровільний договір соціального страхування в Державній фіскальній службі повинен бути складений громадянином, аби мати можливість сплачувати єдиний соціальний внесок. Мінімальна вартість 1 місяця стажу на сьогодні становить понад 1400 гривень.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, українцям пояснили, хто має право отримувати військову пенсію за вислугою років і які нюанси слід знати, розраховуючи на такі виплати.