Пенсія для заробітчан і не лише: хто має право на добровільне накопичення пенсії самостійно

Претендувати на пенсію зможе людина, яка не працювала у стандартній системі трудових відносин

Окрім стандартної ситуації — людина працює, за неї платять ЄСВ чи вона сама вносить податок як представник бізнесу і після — виходить на пенсію у потрібну кількість років, є й інші можливості. В Україні передбачено можливість брати участь у системі обов’язкового держстрахування добровільно, по суті купуючи собі стаж за податок.

Як зазначають у Пенсійному фонді, право на таку участь має обмежене коло осіб. Добровільно платити ЄСВ можуть мешканці сільської місцевості, які мешкають за рахунок підсобного господарства та інші категорії громадян.

Хто може платити ЄСВ для нагромадження пенсії добровільно:

члени індивідуального сільського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню,

українці віком від 16 років, які не перебувають у трудових відносинах і не належать до платників ЄСВ,

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні,

громадяни України, які працюють або постійно мешкають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Для того, щоб брати участь у системі обов’язкового соціального страхування добровільно, потрібно укласти договір у Державній фіскальній службі України. Як раніше писав "Телеграф", за браком стажу — якщо його менше 15 років, людина на пенсію претендувати не може, а лише на соціальну допомогу. Щодо ціни — то місяць стажу коштуватиме більш ніж 1400 грн, а якщо докуповувати стаж у минулому, якщо його не вистачає, і того дорожче. У майбутньому планують полегшити процедуру, додавши опцію договору пенсійного страхування у "Дію" та на портал ПФУ.