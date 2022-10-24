Кому очікувати підвищення пенсій з першого грудня: повний перелік

Підвищення соціальних виплат у грудні торкнеться багатьох українців

До кінця 2022 року в Україні планують підіймати прожитковий мінімум для працездатних осіб, разом з цим зростуть й пенсії для деяких громадян. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла міністр соцполітики України Оксана Жолнович.

Так, з 1 грудня прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність збільшиться більш ніж на 60 гривень — з 2027 до 2093 грн. Разом з цим зростуть пенсійні виплати. Розмір максимальної пенсії зросте з 20 270 до 20 930 грн.

Також підвищиться пенсія в осіб старше 70 років, які мають необхідний страховий стаж (чоловіки — 35 та більше років, жінки — 30 та більше років). Їх рівень пенсійних виплат становитиме 3 000 гривень. Для тих громадян, які мають менший за необхідний стаж, буде встановлена мінімальна пенсія у розмірі 2 500 гривень.

"Щодо соціальних видатків та пенсій, то, зверніть увагу, зростання прожиткового мінімуму на 3%, яке заплановане в грудні, потягне за собою зростання всіх пенсій в загальній сумі на 70 мільярдів гривень", — сказала Жолнович.

Варто зазначити, що прожитковий мінімум підвищиться у грудні 2022 року та зафіксується на увесь наступний рік. Індексація пенсій запланована на березень 2023 року. У поточному році сума підвищення дорівнювалась 14%. За словами Жолнович, якщо не провести індексацію, це погіршить становище пенсіонерів як незахищеної категорії.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" інформувало читачів про те, що в Україні планується введення накопичувальної пенсії. На першому етапі замість працівника буде платити держава або роботодавець. Таку систему в країні можуть запровадити після закінчення війни.