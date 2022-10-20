До кінця року деяким пенсіонерам збільшать виплати: кого торкнеться

Зросте також мінімальний розмір пенсії для людей із певним страховим стажем

Частина українців із 1 жовтня почала отримувати збільшені пенсії, проте держава продовжує виконувати план індексації виплат попри війну. Так, до кінця 2022 року дехто з пенсіонерів також зможе надбавці до щомісячної допомоги від держави. "Крайнє" підвищення цього року набуде чинності з 1 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, повідомляє "Телеграф". Пенсії збільшаться, звичайно ж, далеко не у всіх, а частина фінансів і зовсім — прив’язана до інших соцвиплат, які існують у нашій державі.

Загалом же, на початку зими зміняться:

розміри мінімальної та максимальної пенсій, а також складові цих виплат, які вираховуються, виходячи із прожиткового мінімуму. Це пов’язано зі збільшенням останнього – до 2093 гривень;

розмір мінімальної пенсії у людей старших 70 років, при страховому стажі не менше 35 років для чоловіків та не менше 30 років для жінок – його встановлять на рівні 2500 гривень.

Тим, чий страховий стаж менший за озвучений вище, мінімальна пенсія нараховуватиметься пропорційно наявному у них і, звичайно ж, з урахуванням збільшеної "мінімалки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як швидко, просто і не виходячи з дому дізнатися, чи перерахували пенсіонеру щомісячні виплати.

Також ми розповідали, від чого в Україні загалом залежить розмір пенсії та що враховується, доки ці виплати нараховують.