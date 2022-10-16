Пенсію підвищили чи ні: простий спосіб перевірити, не виходячи з дому

У відділення Пенсійного фонду для цього йти зовсім не обов'язково

В Україні з 1 жовтня відбувся плановий перерахунок пенсій, після якого окремі категорії громадян отримали надбавки. Про розмір доплати до власної пенсії знають далеко не всі пенсіонери, адже виплати перераховують індивідуально, саме тому постає необхідність звертатися до Пенсійного фонду за поясненнями.

Як пояснили у Соціальній інформаційній платформі, пенсіонерам зовсім не обов'язково звертатися до ПФУ, щоб дізнатися на скільки їм збільшили пенсію, адже ця послуга доступна онлайн.

Як перевірити перерахунок пенсії онлайн

Для цього треба скористатися вебпорталом Пенсійного фонду України. Алгоритм дій має такий вигляд:

Авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ — знадобиться електронний підпис чи інтернет-банкінг банку, де ви отримуєте пенсію. Після авторизації відкрийте розділ "Моя пенсія" в лівому боковому меню. Після цього стане доступною інформація щодо останніх перерахунків пенсії, зокрема, розмір надбавки.

Нагадаємо, що чергова хвиля перерахунку пенсійних виплат в Україні відбудеться 1 грудня. Надбавки отримають значно більше категорій пенсіонерів, якщо порівнювати з перерахунком 1 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи зростуть пенсії українців у 2023 році та від чого це залежить.