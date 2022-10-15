Надбавки для пенсіонерів від меценатів: як та скільки можна отримати

Наразі такий законопроект ще розглядається

В Україні на 2023 рік затвердили доволі жорсткий державний бюджет через стан війни. Зростання пенсій не передбачається, навіть попри безперервне суттєве зростання цін. Через це уряд запустить цікаву програму, яка дозволить пенсіонерам отримувати більше виплат. Це відбуватиметься за рахунок меценатів, які добровільно можуть фінансувати малозабезпечених громадян. При цьому вони самостійно обиратимуть людину, якій хочуть перерахувати кошти, але не вся сума дійде саме обраному пенсіонеру.

Про це повідомила голова Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович. За її словами, розраховувати на такий вид доплат можуть особи, які отримують від держави виплати розміром не більше 3000 гривень, тобто трохи менше половини всіх пенсіонерів. Наразі цей законопроект розглядають у комітетах Верховної Ради України.

Як зазначається, сума, яку меценат хоче перерахувати, є необмеженою. Однак не вся така допомога перерахується цьому пенсіонеру. Він отримає 70% від цієї суми. Решта 30% будуть йти на загальний рахунок, з якого зможуть отримати доплати інші громадяни.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, до кінця 2022 року пенсіонерам ще раз збільшать виплати. Проте, таке зростання стосується не всіх.