Надбавки для пенсионеров от меценатов: как и сколько можно получить

Пока такой законопроект еще рассматривается

В Украине на 2023 год утвердили достаточно жесткий государственный бюджет из-за состояния войны. Рост пенсий не предполагается, даже несмотря на непрерывный существенный рост цен. Поэтому правительство запустит интересную программу, которая позволит пенсионерам получать больше выплат. Это будет происходить за счет меценатов, добровольно способных финансировать малообеспеченных граждан. При этом они будут самостоятельно выбирать человека, которому хотят перечислить средства, но не вся сумма дойдет именно избранному пенсионеру.

Об этом сообщила глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович. По ее словам, рассчитывать на такой вид доплат могут лица, получающие от государства выплаты в размере не более 3000 гривен, то есть чуть меньше половины всех пенсионеров. Этот законопроект рассматривают в комитетах Верховной Рады Украины.

Как отмечается, сумма, которую меценат хочет перечислить, не ограничена. Однако не вся помощь перечислится этому пенсионеру. Он получит 70% этой суммы. Остальные 30% будут уходить на общий счет, с которого смогут получить доплаты другие граждане.

Как сообщал "Телеграф" ранее, до конца 2022 года пенсионерам еще раз увеличат выплаты. Однако такой рост касается не всех.