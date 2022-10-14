Украинцам повысят пенсии в 2023 году: в правительстве объяснили когда и на сколько

В следующем году не следует ожидать заоблачных надбавок

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину многие экономические процессы были сбиты, в частности, и пенсионные выплаты. Из-за существенного роста курса доллара государственные выплаты, получаемые украинцами, стали просто мизерными. К тому же, недавно стало известно, что рост пенсий в 2023 году не произойдет. Последнюю надежду граждане на ежегодную индексацию, которая проходит в марте. Однако даже с ним большого повышения не следует ожидать.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, ежегодная индексация, которая состоится 1 марта, приведет к повышению пенсий примерно на 2-3%. Учитывая, что инфляция в Украине уже достигла 30%, такой рост будет мало ощутим.

В Минсоциполитики подчеркивают, что социальная сфера является приоритетной. Однако даже с выделенными на нее 800 млрд гривен этих денег хватит только на пенсии, субсидии и социальные выплаты. На самом деле на существенные дополнительные выплаты этих денег будет недостаточно.

Кроме того, Оксана Жолнович отметила, что тем людям, которые получают наименьшую социальную помощь — около 2000 грн., повысят выплаты до 3000 грн., а в некоторых случаях до 3700 грн. Для незащищенных лиц в следующем году будут создаваться различные программы. Это касается одиноких людей, многодетных семей, лиц с хроническими заболеваниями. Таким образом правительство не хочет оставлять эти категории населения на произвол судьбы, но каждый случай будет решаться отдельно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Минсоциполитики объяснили, кого повышение пенсионных выплат в октябре не коснется. Как отмечается, хотя большая категория людей сможет получить прибавки, это касается далеко не всех.