Українцям підвищать пенсії в 2023 році: в уряді пояснили коли і на скільки

Наступного року не слід очікувати захмарних надбавок

У зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну багато економічних процесів було збито, зокрема, і пенсійні виплати. Через суттєве зростання курсу долара державні виплати, які отримують українці, стали просто мізерними. До того ж нещодавно стало відомо, що зростання пенсій у 2023 році не відбудеться. Останню надію громадяни мають на щорічну індексацію, яка проходить у березні. Проте, навіть з нею великого підвищення не слід очікувати.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, щорічна індексація, яка відбудеться 1 березня, призведе до підвищення пенсій приблизно на 2-3%. Враховуючи те, що інфляція в Україні вже сягнула 30%, таке зростання буде мало відчутним.

У Мінсоціполітики наголошують, що соціальна сфера є пріоритетною. Однак, навіть з виділеними на неї 800 млрд гривень, цих грошей вистачить лише на пенсії, субсидії та соціальні виплати. На справді на суттєві додаткові виплати цих грошей буде недостатньо.

Крім того, Оксана Жолнович зазначила, що тим людям, які отримують найменшу соціальну допомогу — близько 2000 грн, підвищать виплати до 3000 грн, а в деяких випадках до 3700 грн. Для незахищених осіб наступного року будуть створювати різноманітні програми. Це стосується одиноких людей, багатодітних сімей, осіб з хронічними захворюваннями тощо. Таким чином уряд не хоче полишати ці категорії населення напризволяще, але кожний випадок буде вирішуватмся окремо.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Мінсоціполітики пояснили, кого підвищення пенсійних виплат у жовтні не торкнеться. Як зазначається, хоча велика категорія людей зможе отримати надбавки, це стосується далеко не всіх.