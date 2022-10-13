Частина пенсіонерів в Україні отримає надбавку до пенсії за жовтень, але не всі: у чому нюанс

Підвищення пенсій торкнеться лише українців певного віку

З 1 жовтня відбувся плановий перерахунок пенсій, після чого надбавки до виплат зросли для тих, кому більше 70-ти. Але важливо розуміти, що підвищену пенсію ця категорія громадян отримуватиме лише з 70 років. Тобто за жовтень більшу виплату отримають лише ті, хто досягнув цього віку. Якщо ваш день народження, наприклад, наприкінці жовтня, доведеться почекати.

Нюанс із виплатою щомісячної компенсаційної доплати пенсіонерам 70-75 років пояснила голова ГУ Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова, передає видання "На пенсії". Надбавка встановлюється від дати досягнення 70 років, а не від початку місяця. Виплати до основної пенсії стартують із 1 жовтня 2022 року.

Сума надбавки для пенсіонерів 70-75 років, за даними Сичугової, становить близько трьох сотень гривень. Середній розмір підвищення ставки — 342 грн 47 копійок.

Нагадаємо, розмір надбавки залежить і від страхового стажу. Так, з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким більше 70 років, за наявності страхового стажу мають встановити мінімальний розмір пенсії не менше ніж 3000 гривень. Тим, хто отримує менше, передбачаються надбавки різного розміру, щоби фінальна сума становила 3000 грн.

Додамо, що мінімальна пенсія для українців віком 70-80 років становить 2500 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще одне підвищення пенсій заплановано на грудень 2022 року. Чергова хвиля надбавок до пенсійних виплат відбудеться на тлі підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.