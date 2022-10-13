Часть пенсионеров в Украине получит надбавку к пенсии за октябрь, но не все: в чем нюанс

Повышение пенсий коснется лишь украинцев определенного возраста

С 1 октября состоялся плановый перерасчет пенсий, после чего надбавки к выплатам выросли для тех, кому больше 70-ти. Но важно понимать, что повышенную пенсию эта категория граждан будет получать лишь с момента исполнения 70 лет. То есть за октябрь большую выплату получат лишь те, кто достиг данного возраста. Если же ваш день рождения, к примеру, в конце октября, придется подождать.

Нюанс с выплатой ежемесячной компенсационной доплаты пенсионерам 70-75 лет пояснила глава ГУ Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сычугова, передает издание "На пенсии". Надбавка устанавливается от даты достижения 70 лет, а не от начала месяца. Выплаты к основной пенсии стартуют с 1 октября 2022 года.

Сумма надбавки для пенсионеров 70-75 лет, по данным Сычуговой, составляет около трех сотен гривен. Средний размер повышения ставки — 342 грн 47 копеек.

Напомним, размер надбавки зависит и от страхового стажа. Так, с 1 октября 2022 года пенсионерам, которым больше 70 лет, при наличии страхового стажа должны установить минимальный размер пенсии не менее 3000 гривен. Тем, кто получает меньше, предполагаются надбавки разного размера, чтобы финальная сумма составило 3000 грн.

Добавим, что минимальная пенсия для украинцев в возрасте 70-80 лет составляет 2500 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще одно повышения пенсий запланировано на декабрь 2022 года. Очередная волна надбавок к пенсионным выплатам состоится на фоне повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.