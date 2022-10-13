Увеличатся ли пенсии в 2023 году: в Минсоцполитики объяснили, от чего это зависит

Повышение уровня социальных выплат будет, но совсем незначительное

В этом году, несмотря на войну, в Украине таки произошло плановое повышение пенсий по возрасту, однако многие уже начали беспокоиться, что будет с перерасчетом выплат в следующем году. В Минсоцполитики на этот счет отметили, что бюджет на пенсии в 2023 году есть, однако большого повышения ждать не стоит.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко. Он отметил, что в бюджет на 2023 год на выплаты было заложено почти 800 миллионов гривен, из которых 25% пойдут исключительно на пенсии (это 223 миллиона).

При этом повышение социальных стандартов в следующем году составит всего 5,4%, ведь государство в условиях войны не может себе больше позволить.

"Бюджет на следующий год формируется в той ситуации, которую мы понимаем. Если будут изменения на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы заложим дальнейший рост доходов населения", — отметил Музыченко.

Он добавил, что в первую очередь в бюджет заложили финансирование армии, но при первой возможности, когда будут успехи на фронтах, социальные выплаты для населения смогут повысить.

"К сожалению, на следующий год мы говорим о том, что это будет бюджет, предусматривающий полноценное и в первую очередь финансирование армии, безопасности и обороны – это приоритет номер один. Но приоритет номер два – это все-таки социальные выплаты", – добавил замминистра социальной политики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вскоре в Украине заработает накопительная пенсия, которая будет базироваться на отчислении определенных процентов "на старость", а позже еще и на добровольных взносах.