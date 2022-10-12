В Украине сократился реальный размер пенсий: в чем причина

Курс доллара существенно повлиял на размер реальных пенсий в Украине

В результате падения курса гривны относительно доллара США украинские пенсионеры стали получать меньшие пенсии.

Так согласно данным ресурса Opendatabot, в гривневом эквиваленте за первые шесть месяцев 2022 года средняя пенсия выросла на 17%, а в долларовом на 10%. То есть до 4437 грн или 152 долларов.

А если сравнивать с цифрами аналогичного периода 2019, то сумма выросла почти вдвое в гривне и на 34% в долларовом эквиваленте.

Однако в реальности дела обстоят несколько иначе. Так в июле курс гривны заметно просел, а средняя пенсия в долларовом эквиваленте снизилась до 121 доллара.

При этом, также стоит отметить, что речь идет о средней пенсии, то есть примерно половина украинских пенсионеров получают еще меньше. Так по данным сервиса, 43% и вовсе получает меньше трех тысяч гривен (82 доллара).

Впрочем, численность этой категории сократилась, так как в 2021 году их было 54% от всего числа пенсионеров.

Как сообщалось ранее, часть украинских пенсионеров может потерять надбавки к пенсии и даже остаться должным деньги государству.