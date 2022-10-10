Пенсии украинцам: в Кабмине сообщили, что начисляется в страховой стаж
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Это касается тех, кто не был официально трудоустроен в период ухода
Известно, что в Украине для выхода на пенсию и получения достойных государственных выплат граждане должны иметь значительный багаж рабочего стажа. Однако, не только стаж с мест работы можно зачислить для исчисления пенсии, ведь уход за людьми с инвалидностью такая же важная работа, с которой следует считаться.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Как отмечается, законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление в страховой стаж периодов ухода за лицом с инвалидностью I группы, за ребенком с инвалидностью или человеком, достигшим пенсионного возраста и нуждающимся в постороннем уходе. Однако это касается тех людей, кто:
- являются работоспособными;
- не была официально трудоустроена в период ухода за лицом;
- не получала пособие или компенсацию в органах социальной защиты.
Кроме того, в ПФУ добавили, что если все эти условия соблюдены, период ухода учитывается в страховой стаж, так как в этот период лицо застраховано. Страхователем для нее выступает соответствующий орган социальной защиты.
"Если такие периоды имели место с июля 2000 года, то заработок за этот период учитывается в размере минимальной заработной платы. В случае целесообразности указанные периоды оптимизируются (исключаются из подсчета индивидуального коэффициента заработка для исчисления пенсии)", — отмечается в ведомстве.
Как сообщал Телеграф ранее, в Министерстве социальной политики сообщили, при каких условиях не будет повышения госвыплат в следующем году.