Пенсии украинцам: в Кабмине сообщили, что начисляется в страховой стаж

Это касается тех, кто не был официально трудоустроен в период ухода

Известно, что в Украине для выхода на пенсию и получения достойных государственных выплат граждане должны иметь значительный багаж рабочего стажа. Однако, не только стаж с мест работы можно зачислить для исчисления пенсии, ведь уход за людьми с инвалидностью такая же важная работа, с которой следует считаться.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Как отмечается, законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление в страховой стаж периодов ухода за лицом с инвалидностью I группы, за ребенком с инвалидностью или человеком, достигшим пенсионного возраста и нуждающимся в постороннем уходе. Однако это касается тех людей, кто:

являются работоспособными;

не была официально трудоустроена в период ухода за лицом;

не получала пособие или компенсацию в органах социальной защиты.

Кроме того, в ПФУ добавили, что если все эти условия соблюдены, период ухода учитывается в страховой стаж, так как в этот период лицо застраховано. Страхователем для нее выступает соответствующий орган социальной защиты.

"Если такие периоды имели место с июля 2000 года, то заработок за этот период учитывается в размере минимальной заработной платы. В случае целесообразности указанные периоды оптимизируются (исключаются из подсчета индивидуального коэффициента заработка для исчисления пенсии)", — отмечается в ведомстве.

Сообщения ПФУ

Как сообщал Телеграф ранее, в Министерстве социальной политики сообщили, при каких условиях не будет повышения госвыплат в следующем году.