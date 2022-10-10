Пенсії українцям: у Кабміні повідомили, що нараховується до страхового стажу

Це стосується тих, хто не був офіційно працевлаштований у період догляду

Відомо, що в Україні для виходу на пенсію й отримання гідних державних виплат, громадяни повинні мати значний багаж робочого стажу. Проте, не тільки стаж з місць роботи можна зарахувати для обчислення пенсії, адже догляд за людьми з інвалідністю така ж сама важлива робота, на яку слід зважати.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України. Як зазначається, законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю І групи, за дитиною з інвалідністю чи людиною, яка досягла пенсійного віку та потребує стороннього догляду. Проте, це стосується тих людей, хто:

є працездатними;

не була офіційно працевлаштована в період догляду за особою;

не отримувала допомогу або компенсацію в органах соціального захисту.

Крім того, у ПФУ додали, що якщо всі ці умови дотримані, період догляду враховується до страхового стажу, так як у цей період особа є застрахованою. Страхувальником для неї виступає відповідний орган соціального захисту.

"Якщо такі періоди мали місце з липня 2000 року, то заробіток за цей період враховується у розмірі мінімальної заробітної плати. У разі доцільності зазначені періоди "оптимізуються" (вилучаються з підрахунку індивідуального коефіцієнту заробітку для обчислення пенсії)", — зазначається у відомстві.

Повідомлення ПФУ

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Міністерстві соціальної політики повідомили, за яких умов не буде підвищення держвиплат у наступному році.