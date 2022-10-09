Некоторые пенсионеры могут потерять прибавки к пенсии: в чем дело

Наиболее внимательными нужно быть пенсионерам, решившим официально трудоустроиться

В Украине большинство пенсионеров получают различные надбавки к выплатам — некоторые за полученный сверхурочный стаж, часть за выслугу лет или другие заслуги. Однако в случае если пенсионер выходит на работу, он может их потерять. На это обратило внимание издание "На пенсии".

Как избежать потери надбавок к пенсии?

Официальное трудоустройство влияет на право пенсионера получать разные доплаты, надбавки и повышения. В частности, пенсионеры лишаются права на доплату с увеличением прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность, а также на получение надбавок за содержание ребенка до 18 лет и пенсии за выслугу лет. Именно поэтому далеко не каждый пенсионер спешит сообщать в Пенсионный Фонд о выходе на официальную работу.

Украинцев предупреждают, что после того, как пенсионер официально устраивается на работу, ему необходимо в 10-дневный срок уведомить ПФУ об изменении своего статуса. Если этого не сделать, может возникнуть переплата пенсии. Когда это выяснится, то у пенсионера попросят вернуть переплаченные ему средства или могут взыскать их в судебном порядке.

Сообщить об официальном трудоустройстве пенсионеры могут онлайн через сайт Пенсионного фонда Украины. Таким же образом можно сообщить и об увольнении с работы.

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