Почему блокируют пенсионные карты: в Минсоцполитики назвали одну из причин

Возобновить выплаты на заблокированную карту возможно, но только после личного обращения в ПФУ

Большинство пенсионеров оценили возможность получать пенсионные выплаты на банковскую карту, несмотря на все нюансы, которые могут возникать. Однако есть случаи, когда карту с деньгами могут заблокировать, а средства на ней сделать недоступными для снятия.

Как передает издание "На пенсии", об этом сообщила первый заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак. Она отметила, что самый распространенный случай блокировки пенсионных карточек — длительное их неиспользование.

Так, если не пользоваться банковской картой, на которую начисляется пенсия, в течение 6 месяцев и более, то Пенсионный фонд может прекратить начислять на нее выплаты. То есть, если не снимать с карты деньги, не перечислять их на другие карты или не производить какие-либо платежи, то ее блокируют.

"Могут быть вопросы, когда человек в течение длительного времени вообще не пользуется своим карточным счетом. Если в течение длительного периода нет ни одного движения по карточкам, тогда Пенсионный фонд может прекратить начисление, но это не менее чем через шесть месяцев", — пояснили в Минсоцполитики.

В министерстве добавили, что пенсионерам с заблокированными карточками для возобновления начислений придется обратиться в Пенсионный фонд Украины, подтвердить там свою личность, после чего выплаты пенсий снова будут возобновлены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Минсоцполитики сообщили о вероятной задержке пенсионных начислений. Также мы писали, что в скором времени в Украине заработает накопительная пенсия.