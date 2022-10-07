Чому блокують пенсійні картки: у Мінсоцполітики назвали одну з причин

Поновити виплати на заблоковану карту можливо, однак тільки після особистого звернення у ПФУ

Більшість пенсіонерів оцінили можливість отримувати пенсійні виплати на банківську картку, попри всі нюанси, які можуть виникати. Однак є випадки, коли картку з грошима можуть заблокувати, а кошти на ній зробити недоступними для зняття.

Як передає видання "На пенсії", про це повідомила перша заступниця голови Мінсоцполітики Дар'я Марчак. Вона зазначила, що найпоширеніший випадок блокування пенсійних карток — тривале їх невикористання.

Так, якщо не користуватися банківською карткою, на яку нараховується пенсія, протягом 6 місяців і більше, то Пенсійний фонд може припинити нараховувати на неї виплати. Тобто, якщо не знімати з карти гроші, не перераховувати їх на інші карти чи не здійснювати бодай якісь платежі, то її блокують.

"Можуть бути питання, коли людина протягом тривалого часу взагалі не користується своїм картковим рахунком. Якщо протягом тривалого періоду немає жодного руху за картками, тоді Пенсійний фонд може припинити нарахування, але це не менш як через шість місяців", — пояснили у Мінсоцполітики.

У міністерстві додали, що пенсіонерам із заблокованими картками для поновлення нарахувань доведеться звернутися до Пенсійного фонду України, підтвердити там свою особу, після чого виплати пенсій знову буде поновлено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Мінсоцполітики повідомили про ймовірну затримку пенсійних нарахувань. Також ми писали, що незабаром в Україні запрацює накопичувальна пенсія.