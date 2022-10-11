В Украине "заморозят" минимальную пенсию: что это значит

Стало известно, что будет происходить с "минималками" в следующем году

В Украине минимальные пенсионные выплаты будут заморожены правительством на уровне 2093 гривен, а зарплата – 6700 гривен. Соответствующие изменения заложены в законопроект о бюджете на следующий, 2023 год.

Как пишет издание "На пенсии", решение о заморозке социальных стандартов было принято с учетом появления дефицита в государственном бюджете. Полномасштабная война вызвала резкое сокращение, лишив возможности финансировать индексацию соцстандартов.

Как следствие минимальные выплаты будут следующими:

с 1 октября и весь следующий, 2023 год, минимальная зарплата в сумме 6700 гривен;

с 1 декабря и дальше весь 2023 год будет выплачиваться на уровне 2 093 гривен.

Что касается мартовского перерасчета пенсионных выплат, то в Минсоцполитики отмечают, что индексация пенсий весной будет производиться с учетом уровня инфляции. При условии, что эта норма будет выдержана, украинские пенсионеры будут получать на 25-30% больше. В то же время, все будет зависеть от способностей бюджета и его наполняемости.

Следует также отметить, что повышение коснется не всех категорий пожилых граждан страны. Те, кто раньше получал "минималку", особого увеличения не заметят.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2023 году украинцев ожидает очередное повышение пенсий — когда именно ожидать перерасчет.

Также напомним, как в Кабмине назвали основную причину возможной задержки пенсий.