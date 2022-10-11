В Україні "заморозять" мінімальну пенсію: що це означає

Стало відомо, що відбуватиметься з "мінімалками" у наступному році

В Україні мінімальні пенсійні виплати будуть заморожені урядом на рівні 2 093 гривень, а зарплата — 6700 гривень. Відповідні зміни закладені у законопроєкт про бюджет на наступний, 2023 рік.

Як пише видання "На пенсії", рішення щодо замороження соціальних стандартів було прийняте з огляду на появу дефіциту у державному бюджеті. Повномасштабна війна викликала різке скорочення, позбавивши можливостей фінансувати індексацію соцстандартів.

Як наслідок мінімальні виплати будуть такими:

з 1 жовтня і весь наступний, 2023 рік, мінімальна зарплата в сумі 6 700 гривень;

з 1 грудня і надалі весь 2023 рік виплачуватиметься на рівні 2 093 гривень.

Що стосується березневого перерахунку пенсійних виплат, то у Мінсоцполітики відзначають, що індексація пенсій навесні проводитиметься з урахуванням рівня інфляції. При умові, що ця норма буде витримана, то українські пенсіонери отримуватимуть на 25-30% більше. Водночас все залежатиме від спроможностей бюджету та його наповнюваності.

Варто також відзначити, що підвищення торкнеться не всіх категорій літніх громадян країни. Ті, хто раніше отримував "мінімалку", особливого збільшення не відмітять.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2023 році на українців очікує чергове підвищення пенсій — коли саме очікувати перерахунок.

Також нагадаємо, як у Кабміні назвали основну причину ймовірної затримки пенсій.