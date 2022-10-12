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Одна из категорий украинцев может потерять надбавки к пенсиям: как избежать перерасчета

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Действующее законодательство предусматривает ряд надбавок к пенсии Новость обновлена 12 октября 2022, 14:48
Действующее законодательство предусматривает ряд надбавок к пенсии

О трудоустройстве следует уведомлять ПФУ в 10-дневный срок.

Пенсионный Фонд Украины (ПФУ) дал разъяснение о том, как пожилым жителям страны не потерять, а наоборот, сохранить надбавки к пенсионным выплатам.

Как пишет издание Новости.LIVE, ссылаясь на данные ведомства, для того чтобы получить надбавку к пенсии, гражданам нужно соблюдать ряд требований.

Как сохранить надбавки — простой алгоритм действий

В украинском законодательстве предусматривается предоставление права гражданам на получение дополнительных выплат к пенсиям, в частности, надбавок за выслугу лет. Утратить их можно при условии, что конкретное лицо официально устроилось на работу. При условии, что пенсионер будет трудоустроен, право на надбавки и повышение автоматически упраздняется.

Речь идет и о праве на доплату с повышением прожиточного минимума для лиц, признанных нетрудоспособными при получении надбавок за содержание несовершеннолетнего ребенка, пенсии за выслугу лет.

В таком случае трудоустроенным гражданам необходимо сообщить указанный факт представителям Пенсионного фонда в течение 10 дней. В противном случае возникнет переплата пенсии, после чего излишек средств взыскать с пенсионера на основании решений органов ПФУ или даже в судебном порядке.

Как сообщить ПФУ

  • зайдите на офсайт, использовав квалифицированную электронную подпись (КЭП), "Дия. Подпись" или ID-банкинг;
  • из перечисленного меню выберите пункт "Пенсионерам";
  • кликните на "Заявление на перерасчет пенсии";
  • заполните все свободные поля;
  • загрузите копии указанных документов;
  • нажмите пункт "Оформить заявление";
  • подпишите заявку электронной подписью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех категориях украинцев, имеющих право получить европейские пенсии — кого это касается.

Также напомним, что в Украине планируется "заморозить" минимальную пенсию на следующий, 2023 год.

Теги:
#Украина #ПФУ #Пенсии #Соцвыплаты #Надбавка