Одна з категорій українців може втратити надбавки до пенсій: як уникнути перерахунку

Про працевлаштування потрібно повідомляти ПФУ у 10-денний термін

Пенсійний Фонд України (ПФУ) надав роз'яснення щодо того, як літнім жителям країни не втратити, а навпаки, зберегти надбавки до пенсійних виплат.

Як пише видання Новини.LIVE, посилаючись на дані відомства, для того, щоб отримати надбавку до пенсії, громадянам потрібно дотримуватися низки вимог.

Як зберегти надбавки — простий алгоритм дій

В українському законодавстві передбачається надання права громадянам на отримання додаткових виплат до пенсій, зокрема надбавок за вислугу років. Втратити їх можна при умові, що конкретна особа офіційно влаштувалася на роботу. При умові, що пенсіонер буде працевлаштований, право на надбавки та підвищення автоматично скасовується.

Мова йде й про право на доплату з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які були визнані непрацездатними при одержанні надбавок за утримання неповнолітньої дитини, пенсії за вислугу років.

В такому разі працевлаштованим громадянам необхідно повідомити вказаний факто представникам Пенсійного фонду упродовж 10 днів. В іншому випадку виникне переплата пенсії, після чого надлишок коштів стягнуть з пенсіонера на підставі рішень органів ПФУ чи навіть у судовому порядку.

Як повідомити ПФУ

зайдіть на офсайт, використавши кваліфікований електронний підпис (КЕП), "Дія.Підпис" або ID-банкінг;

з переліченого меню оберіть пункт "Пенсіонерам";

клікніть на "Заява на перерахунок пенсії";

заповніть усі вільні поля;

завантажте копії вказаних документів;

натисніть пункт "Оформити заяву";

підпишіть заявку електронним підписом.

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