Чи платитимуть пенсію? Міністр відповіла на питання, яке стосується частини українців

Міністр пояснила, які категорії українців можуть бути впевнені в отриманні пенсії

З початком повномасштабного вторгнення росії в України багато категорій населення опинилися за кордоном в якості тимчасово переселених осіб. Зараз тих українських громадян, які відправляються в інші країни, але претендують на пенсії в межах країни, хвилює, чи можливо продовжувати отримання держаних виплат при проживанні за кордоном. Наразі Мінсоцполітики розглядає питання про те, чи мають бути однаковими виплати в тих громадян України, які перебувають вдома та за кордоном.

Про це повідомила міністр соціальної політики україни Оксана Жолнович. Як зазначається, усе залежить від того, які саме соціальні виплати отримує людина. Наприклад, субсидії можуть нараховуватись за певні комунальні послуги в межах України.

"Звісно, що при перерахунку буде братися до уваги кількість членів домогосподарства, які на сьогодні є фізично в Україні. Норматив на відсутніх членів домогосподарства зараховуватись не буде", — пояснила Жолнович.

За її словами, пенсія прив'язана до страхового стажу, а не місця перебування. Тож пенсіонери, які тимчасово виїхали за кордон через війну, можуть не хвилюватися.

Міністр нагадала, що виплати пенсій по інвалідності, допомога дітям по інвалідності і виплати одиноким матерям будуть продовжуватися. Це ті соцвиплати, які уряд продовжуватиме перераховувати незалежно від того, де перебуває людина.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні почне працювати накопичувальна пенсія — перший заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак пояснила, як буде працювати така система.