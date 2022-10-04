Будут ли платить пенсию? Министр ответила на вопрос, который касается части украинцев

Министр пояснила, какие категории украинцев могут быть уверены в получении пенсии

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину многие категории населения оказались за границей в качестве временно переселенных лиц. Сейчас тех украинских граждан, которые отправляются в другие страны, но претендуют на пенсии внутри страны, волнует, возможно ли продолжить получение государственных выплат при проживании за рубежом. Минсоцполитики рассматривает вопрос о том, должны ли быть одинаковыми выплаты у тех граждан Украины, которые находятся дома и за рубежом.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Как отмечается, все зависит от того, какие социальные выплаты получает человек. Например, субсидии могут начисляться за определенные коммунальные услуги в пределах Украины.

"Конечно, что при пересчете будет приниматься во внимание количество членов домохозяйства, которые сегодня физически в Украине. Норматив на отсутствующих членов домохозяйства засчитываться не будет", — пояснила Жолнович.

По ее словам, пенсия привязана к страховому стажу, а не к месту пребывания. Так что пенсионеры, временно выехавшие за границу из-за войны, могут не волноваться.

Министр напомнила, что выплаты пенсий по инвалидности, пособие детям по инвалидности и выплаты одиноким матерям будут продолжаться. Это соцвыплаты, которые правительство будет продолжать перечислять независимо от того, где находится человек.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине заработает накопительная пенсия — первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак объяснила, как будет работать такая система.