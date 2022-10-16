Доведеться обирати: яку пенсію можна втратити, вийшовши на роботу

Право на пенсію під час роботи людина втрачає в єдиному випадку в законодавстві

Багато українців мають право вийти на пенсію достроково — чи то через роботу на небезпечних підприємствах, чи то завдяки вислузі років. Але з останнім варіантом варто бути уважним — якщо пенсіонер засумує вдома і вирішить повернутися на колишнє місце роботи, пенсію він не отримуватиме.

Як відзначають в "Соціальній інформаційній платформі", для того, аби призначили пенсію за вислугу років, людина має бути звільнена з тієї роботи, яка дає таке право. Якщо людина повертається на роботу, яка дає право на таки вид пенсії, то виплат не буде.

Вони припиняються на весь період роботи на цій посаді. Варто зауважити — пенсія по вислузі років може бути призначена до настання пенсійного віку. Але навіть після подолання вікової межі працювати на посадах та одночасно отримувати пенсію по вислузі років на ній не можна.

Додамо, що "Телеграф" повідомляв про бонус у розмірі 10 пенсій для тих, хто не пішов на пенсію по вислузі років, а залишився працювати. Для того аби отримати виплату має збігтися кілька умов. Пенсіонерам, які все є таки вирішили влаштуватися на роботу замість отримувати пенсію по вислузі, повідомити у Пенсійний фонд треба в десятиденний термін.